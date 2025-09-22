La exprimera dama Eliane Karp se pronunció desde Israel sobre el caso Ecoteva y la condena carcelaria que cumple su esposo, el expresidente Alejandro Toledo. Además, acusó al Ministerio Público presionar al empresario israelí Josef Maiman para que este testificara contra Toledo y, finalmente, dijo que no retornará al Perú para responder a la justicia.

Durante entrevista en Willax TV, Karp descartó completamente su retorno al país para enfrentar el requerimiento de prisión preventiva de 18 meses contra ella por el caso Ecoteva. Como se recuerda, la justicia peruana no puede extraditarla desde Israel porque la legislación de este país no permite la extradición de sus nacionales.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“No voy al Perú porque no hay justicia. No voy a ir al Perú mientras la justicia está como está. Mi esposo tiene un montón de problemas de salud y no lo quieren mandar a la clínica. Y o quiero regresar al Perú, deseo estar al lado de mi esposo y quiero enfrentar la justicia y pedirles dónde están las pruebas. Sin las condiciones de que me levanten la prisión preventiva y me levanten el Interpol yo no podría ir, los fujimontesinistas quieren que nos muramos en la cárcel los dos” , señaló.

Karp explicó, además, que ella salió del Perú en enero del 2017 para ir a la Universidad de Standford, junto a Toledo, porque ambos tenían contratos para trabajar en un centro de investigación. ”No nos hemos fugado, no había ninguna denuncia. No soy prófuga de nada ni de nadie. Puedo viajar tranquilamente de EE.UU. a Israel, no se pasen”, explicó al respecto.

Además, denunció una presunta situación discriminatoria contra Alejandro Toledo, debido a que no se permite su traslado a una clínica pese a su delicado estado de salud.

“PPK está en su casa y ahí quiero denunciar un tema de fuerte racismo, rajan de mi esposo, rajan de su aspecto físico, de su nariz. Lo tienen en la cárcel desde que lo han extraditado, más de dos años, sin que le permitan ir a la clínica. Él tiene más de 80 años y hay una ley que dice que un adulto mayor puede responder desde su casa. Es mi cholo sano y sagrado, y hay un tema de racismo y discriminación, como él lidero la Marcha de los Cuatro Suyos y de eso no se recuperan los fujimontesinistas ”, dijo.

Alejandro Toledo sumó su segunda condena, luego de que el Poder Judicial lo sentenciara a 13 años y 4 meses de cárcel por Caso Ecoteva. Foto: GEC / ANTONIO MELGAREJO

Caso Ecoteva y Josef Maiman

Al ser consultada por las acusaciones de transferencias ilícitas de dinero hacia empresas relacionadas con Ecoteva y el uso de fondos ilícitas para adquirir propiedades inmobiliarias como la casa en Casuarinas, una oficina y el pago de hipotecas en Camacho y Punta Sal, Karp negó rotundamente que ella o Toledo hayan pagado esos inmuebles e insistió que pertenecen al fallecido empresario Josef Maiman.

Además, acusó a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela por presionar a Maiman y prometerle que se quedaría con su fortuna si testificaba en contra del expresidente

“Nosotros no hemos pagado las casas, no están a nuestro nombre, eso es ridículo. Maiman utilizó a mi esposo, él tiene varias versiones. Al final lo convencen, habrá habido mucha negociación, los fiscales Vela y Pérez van a Tel Aviv, ellos tienen una reunión en el consulado peruano y ahí hacen un acuerdo con Maiman y le dicen que no le harán nada a él, que lo dejarán con toda su plata, que no lo denunciarán con tal que denuncie a Toledo”, dijo la exprimera dama que reside en Israel.

AME3279. MENLO PARK (ESTADOS UNIDOS), 20/04/2023.- El expresidente peruano Alejandro Toledo posa hoy junto a su esposa, Eliane Karp, durante una entrevista con Efe en Menlo Park, California (EE.UU). Toledo exigió a la Justicia del país andino que no permita su "muerte en prisión", durante una entrevista en exclusiva concedida a EFE horas antes de su entrega a las autoridades estadounidenses, como paso previo a ser extraditado. EFE/ Guillermo Azábal / Guillermo Azábal

Según la versión de Eliane Karp, actualmente el sistema de justicia está parcializada contra ella y Toledo y calificó los pedidos del Ministerio Público de estar “fuera de onda”.

“Es una persecución política que vivimos mi esposo y yo. Usan la justicia, no respetan las propias leyes que recién se han emitido por el Congreso. Pareciera que hay una mano que la mueve al estilo de la época fujimorista de los años 90, no escuchan los argumentos ni quieren escucharlos, no buscan evidencias, no buscan pruebas, es un intento de hacernos pagar la Marcha de los Cuatro Suyos, que mi esposo haya ganado las elecciones del 2001 y que Fujimori no regresó al poder. Es una persecución política, es muy claro, es casi una farsa la forma como manejan el sistema judicial”, señaló.