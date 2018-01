El secretario general del Apra, Elías Rodríguez, aclaró hoy que su partido no es enemigo de este gobierno e indicó que no le han declarado la guerra al Ejecutivo, como lo sostuvo ayer el parlamentario Mauricio Mulder, al cuestionar la inclusión del hoy expulsado militante aprista Javier Barreda en el nuevo Gabinete Ministerial.

“Quiero ser claro y enérgico, no somos enemigos de este gobierno, no hay guerra declarada, pero lo que sí tenemos que decir es que este gobierno no solo carece de liderazgo, sino que tiene serios problemas con actos que deben ser deslindados, nosotros no podemos ser parte de este gobierno”, manifestó en Canal N.

Rodríguez, quien también es congresista, precisó que la presencia de Barreda (Trabajo) y Abel Salinas Rivas (Salud), retirados en la víspera del Apra, en el Consejo de Ministros no significa que el partido de Haya de la Torre participe de un cogobierno.

“No somos un cogobierno, la participación de Barreda y Salinas corresponde a una decisión personal e individual de ellos”, manifestó.

Sostuvo que el Apra no puede participar del actual Gobierno, cuando se tiene la sospecha de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) canjeó el indulto al ex mandatario Alberto Fujimori por los votos de una facción de Fuerza Popular, liderada por Kenji Fujimori, para superar el proceso de vacancia.

Elías Rodríguez indicó que la expulsión de Javier Barreda se dio, porque no era suficiente que el ministro presente un documento pidiendo que suspenda su militancia.

Más tarde, por medio de su cuenta de Twitter, el secretario general aprista exhortó a sus compañeros a mantener la serenidad y reflexión.

“Los temas internos y disciplinarios se resolverán conforme al debido proceso y normas estatutarias. Pasemos la página. El pueblo nos necesita para luchar unidos por la justicia social y el bienestar del Perú”, subrayó.