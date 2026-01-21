Elio Riera, abogado y candidato de Alianza para el Progreso (APP) al Congreso, asumió la defensa del empresario chino Xinhua Yang, con quien el presidente José Jerí sostuvo reuniones no registradas fuera de Palacio de Gobierno.
Elio Riera ha sido abogado de Fuerza Popular y del expresidente Alberto Fujimori. Actualmente, defiende además al presentador de televisión, Andrés Hurtado ‘Chibolín’, investigado por presunta corrupción y lavado de dinero.
Horas antes, también en su cuenta de Facebook, y en su condición de candidato a la Cámara de Diputados, había publicado un comunicado, en el que cuestionaba las “reuniones ocultas con empresarios extranjeros, cuando hay intereses estratégicos del país de por medio, no pueden ser normalizadas”.
“La función pública exige honestidad y responsabilidad”, indicó Reira, quien luego se presentó como abogado del empresario chino que se reunió con Jerí.
