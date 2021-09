La congresista Elizabeth Medina (Perú Libre), presidenta de la Comisión de la Mujer del Parlamento, cuestionó que su colega Patricia Chirinos (Avanza País) no haya hecho su denuncia contra Guido Bellido por la agresión verbal en su contra antes, a pesar de considerar que no se puede tolerar ningún tipo de ataque como el que habría cometido el primer ministro.

“Nos solidarizamos (con Patricia Chirinos) pero tenemos que ver el otro punto, el comportamiento de la congresista. ¿Cuál es el motivo (por el) que recién está sacando todos estos actos? ¿Por qué no lo hizo prácticamente a los días o al instante?”, señaló en una entrevista a Exitosa.

“Hay ciertas dudas que vemos, porque ha habido tres testigos, tres congresistas y nosotros, yo personalmente, como congresista del partido Perú Libre, ya me he pronunciado y a la vez deseo trabajar con ellos para desmentir este hecho”, añadió.

Medina Hermosilla mencionó también el hecho que Patricia Chirinos es hija de Enrique Chirinos Soto al momento de poner en duda la versión de la legisladora. “Conociendo el pasado de la congresista, su padre fue Enrique Chirinos Soto y nosotros sabemos quién fue el señor de los ‘vladivideos’. Eso también tenemos que ver”, manifestó.

Elizabeth Medina, de Perú Libre, pidió investigar denuncia contra Guido Bellido.





La titular de la Comisión de la Mujer insistió que, en su opinión, hay dos puntos que evaluar en el caso de la denuncia de Patricia Chirinos contra Guido Bellido.

“Hay dos puntos. Uno es que nosotros no vamos a estar de acuerdo con el trato que le ha dado (Guido Bellido). Siempre voy a hacer respetar el derecho de la mujer. De eso no hay duda. Pero vemos que prácticamente se está haciendo como una víctima a la congresista pero tenemos que ver el origen, la situación que tampoco vemos es que tiene muchos vínculos con personas corruptas por parte de su papá. También tiene vínculos con el (ex) alcalde Félix Moreno, del Callao”, señaló.

Pese a esto, la congresista de Perú Libre aseguró que como presidenta de la comisión de la mujer y como mujer, siempre va a pedir que las autoridades y ciudadanos respeten la dignidad y la honra de todas las mujeres.

“No podemos tolerar ningún tipo de agresión, sea verbal, contra ninguna persona, no solo porque es congresista, sino entre otras mujeres, venga de quien venga [...] Le digo a mis colegas, al ministro Bellido, que por ser autoridades debemos dar el ejemplo, porque después no podemos exigir al pueblo que nos respete”, acotó.

Elizabeth Medina exigió que se realicen las investigaciones para dar con la verdad de la acusación de Patricia Chirinos. “Se tiene que investigar, se tiene que hacer una investigación, se tiene que llegar a saber la verdad [...] Yo no puedo adelantar opinión mientras no se llegue a saber prácticamente lo suscitado, lo real. Que se investigue y se tomen las acciones que correspondan”, concluyó.

