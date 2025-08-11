Milagros Leiva
Milagros Leiva

Escucha la noticia

00:0000:00
Elmer Schialer: “El Perú respeta y hace respetar los tratados internacionales que ha suscrito”
×
🎧 Escucha esta noticia para estar siempre
informado
×
⚡ Entérate de lo más importante en segundos
Resumen de la noticia por IA
Elmer Schialer: “El Perú respeta y hace respetar los tratados internacionales que ha suscrito”

Elmer Schialer: “El Perú respeta y hace respetar los tratados internacionales que ha suscrito”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Camino a Indonesia, el canciller peruano pone los puntos sobre las íes sobre el reclamo del presidente colombiano, Gustavo Petro. Sostiene con precisión que para el Perú no hay nada que definir y que nuestras fronteras limítrofes están definidas y muy bien respaldadas. También asegura que no existe ninguna razón para hablar de un escenario de confrontación militar.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC