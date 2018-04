El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Eloy Espinosa-Saldaña afirmó hoy que retornará al Perú para emitir su voto sobre el hábeas corpus que presentaron el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia, para dejar sin efecto la orden de prisión preventiva que pesa sobre ambos por el Caso Odebrecht.

En comunicación con El Comercio, Espinosa-Saldaña, quien se encuentra de vacaciones en España, donde sustenta su tesis doctoral, indicó que si el pleno del TC decidió votar el recurso interpuesto por Humala y Heredia el jueves 26 de abril, “yo estaré allí”.

También insistió en que el voto que dejó en un sobre cerrado respecto al hábeas corpus pudo haber sido abierto y considerado.

Agregó que no concuerda con el argumento expuesto por el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume.

Blume señaló el último domingo en el programa “Agenda Política” que la votación de los magistrados es "nominal y a mano alzada" y que, por esa razón, se rechazó por unanimidad abrir el sobre que envió Espinosa-Saldaña.

“Alegar que se vota a mano alzada es desconocer que algunos casos se votan digitalmente. Es más, me mandaron [durante mis vacaciones] casos para ratificar votos por Internet y el presidente me envió una ponencia alterna en el Caso Humala y llevó el sobre con mi voto al pleno. No entiendo cómo se hace todo eso con alguien que no podía votar”, subrayó el magistrado.

Espinosa-Saldaña aseguró que “votará apenas me lo permita el pleno del Tribunal Constitucional”.

Negó, además, que haya recibido presiones para votar a favor o en contra del hábeas corpus con el que Ollanta Humala y Nadine Heredia buscan dejar sin efecto la prisión preventiva que rige sobre ellos desde la quincena de julio del año pasado.

“No acepto ni aceptaré presiones de nadie sobre cómo votar. Tal vez por eso, precisamente, hay una intención de buscar desacreditar mi labor. No se entiende que el juez constitucional no vota por simpatía o antipatía, sino en mérito a los principios, valores y demás elementos que contiene una Constitución”, manifestó.

Finalmente, dijo sentirse “harto” que se le alegue una supuesta relación con Humala y su esposa, cuando “eso no es cierto”.