Eloy Espinosa-Saldaña y un espinoso caso

El vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinosa-Saldaña, se ha visto envuelto en una confusa trama documentaria.

Y es que, según la información oficial del Congreso de la República, en el currículum (página 32) que entregó cuando fue elegido miembro del colegiado, Espinosa-Saldaña consignó haber alcanzado el grado de doctor por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Sin embargo, El Comercio se comunicó con la UBA, que tiene una base pública de los estudiantes que alcanzaron tal grado académico.

“Le confirmo que si la persona no está en el listado, no alcanzó el grado”, respondieron desde el área de doctorado y posgrado sobre el caso del magistrado.

A través de su cuenta de Facebook, Espinosa-Saldaña atribuyó a un “error de tipeo” el haber consignado que obtuvo un doctorado.

También alegó que le había entregado al Parlamento un documento con la respectiva corrección.

Sin embargo, en febrero del 2010, en un artículo que escribió en el blog Enfoque Derecho también se atribuyó el grado de “doctor” en Derecho por la UBA.

Este Diario trató de buscar la versión directa del magistrado pero no quiso responder. Incluso, le solicitamos que nos proporcionara el cargo de la rectificación que alcanzó al Congreso.

—No lo recuerdan—

Fredy Otárola, ex presidente del Congreso y ex presidente del grupo multipartidario que seleccionó la candidatura de Espinosa-Saldaña al TC, dijo “no recordar” si este corrigió su CV .También negó haberlo conocido.



El ex congresista de Solidaridad Nacional Gustavo Rondón, quien también integró ese grupo, dijo no tener conocimiento del tema puesto que no fue él quien propuso a Espinosa-Saldaña al TC.

El magistrado ha sido vinculado con el nacionalismo, pero fue propuesto al TC por Solidaridad Nacional. Por estos días, el TC podría definir la libertad del ex presidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia.