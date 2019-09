Espinosa-Saldaña: "Si hay consenso, el caso de Keiko Fujimori se resuelve de inmediato"

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Eloy Espinosa-Saldaña afirmó estar sorprendido por el pedido de su colega José Luis Sardón de suspender la audiencia de este miércoles en la que evaluarán el recurso de hábeas corpus que busca la libertad de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

"No coincido. Me sorprende porque siempre fue partidario de que, como hace la Corte IDH, una vez que se termine el caso, votemos y después pasemos a redactar", señaló a Canal N.

Explicó que, en casos como el de Keiko Fujimori, el juez constitucional debe actuar rápido "porque lo que está en juego son los derechos fundamentales de la personas". Por eso, de existir un consenso, el mismo miércoles podría anunciarse el sentido de lo votado.

"Si hay una ponencia y un consenso, prácticamente de inmediato. En el caso de la señora Fujimori, hay un criterio fijado por el TC, profundizado por un reciente pleno casatorio", indicó.

Al ser consultado si el resultado sería similar al del expresidente Ollanta Humala, el magistrado señaló que "los casos no son exactamente iguales". No obstante, acotó que se tienen que escuchar las posiciones de las partes "en la audiencia que espero que no se suspenda".

En entrevista con este Diario, el magistrado José Luis Sardón confirmó que presentó una carta al Pleno del TC para que la audiencia del caso de Keiko Fujimori se suspenda. Consideró que los nuevos magistrados que se elegirán en el Congreso el 30 de setiembre son los que deberían revisar el hábeas corpus.

-Elección de magistrados-

Eloy Espinosa-Saldaña también se refirió al proceso de elección de seis magistrados del TC que reemplazarán a aquellos que culminaron su mandato el pasado junio. Hizo un llamado a que se realice "un verdadero debate".

"El país está en un momento políticamente muy difícil, económicamente también muy complicado y eso reclama que quienes están llamados a establecer moderación en un espacio jurídico tengan los elementos suficientes de juicio y se haga un verdadero debate sobre quiénes serían sus reemplazos", expresó.

El magistrado remarcó que la ciudadanía busca "respuestas serias que devuelvan la credibilidad en sus instituciones" y destacó la importancia de la labor de un juez constitucional al ser de "moderación y de mediación" en un contexto complejo.