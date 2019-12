La secretaria general del Tribunal Constitucional (TC), Susana Távara Espinoza, -quien denunció al magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, por violencia psicológica- negó cualquier simpatía o vínculo con el fujimorismo o con otra agrupación política.

“Yo estoy sola en esta denuncia, sola, y mi denuncia tiene carácter laboral, yo ruego a los medios que sean imparciales y vean que estoy haciendo una acusación de carácter laboral. Yo no soy fujimorista, no soy aprista”, afirmó este jueves en diálogo con Canal N.

La secretaria general del TC fue consultada por un comentario que hizo a una publicación en Twitter de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en donde aparece acompañada de sus menores hijas y su madre, Susana Higuchi.

En dicho post, del 12 de mayo de este año, Fujimori Higuchi hace mención al Día de la Madre, el cual pasó recluida en el Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos por una orden de prisión preventiva en el marco del caso Odebrecht por el presunto delito de lavado de activos. Távara comentó: “Qué bonitas niñas”.

Cuando se le preguntó si tenía simpatía por Keiko Fujimori, Távara respondió: "ni la conozco, [...] yo no resuelvo asuntos jurisdiccionales, yo soy una funcionaria pública”.

Además, señaló que su comentario no la hace simpatizante de una agrupación política y que lo hizo por ser madre.

“¿Eso me hace fujimorista? ¿Decir que son bonitas las niñas? Yo también soy madre, eso no me hace fujimorista. Yo nunca he sido parte de ningún partido político y aquí se están tergiversando las cosas, están hablando de un complot político aquí […] Seguramente es el único comentario que va a encontrar de mí, pero me refería a las hijas, como también me dan pena las hijas de Nadine Heredia o como me pueden dar pena las hijas de cualquier persona que esté privada de su libertad porque soy madre, tengo un hijo de 9 años”, sostuvo.

Puntualizó que su denuncia contra Eloy Espinosa-Saldaña “es un tema de acoso laboral”, que debe aclararse en ese ámbito “y no politizarse”.

“Si a ti alguien viene y te ofende en tu trabajo, ¿te parece bien que te pida disculpas a través de la prensa? Él no ha tenido ninguna voluntad de acercarse a mí. Lo que me ayudaría es que reconozca que no es una discusión áspera, que él sí se excedió”, dijo.

Finalmente, consideró que el magistrado debería reconocer que “sistemáticamente ha ido vulnerando” sus derechos como empleada pública.

El Comercio informó que el pleno del Tribunal Constitucional (TC) evaluará hoy la denuncia que interpuso la secretaria técnica de dicha institución, Susana Távara Espinoza, contra el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña.

Távara Espinoza, quien tiene 16 años como funcionaria de la institución, presentó el caso ante el pleno del TC el pasado 5 de diciembre, pero fue su debate fue postergado debido a que el magistrado denunciado no asistió por estar de descanso médico.

En la denuncia escrita, se relata que el martes 3 de diciembre, la secretaria general acudió ante el magistrado para que firme el acta de elección de la magistrada Marianella Ledesma como presidenta del TC.

Espinosa-Saldaña, lejos de colocar su rúbrica, recibió con improperios a Távara y la acusó de “confabular” en su contra.

La funcionaria, ante la impresión se desvaneció y fue auxiliada por Ledesma. Luego, se le trasladó a una clínica local donde fue sometida a un examen tomográfico y psicológico.

Al día siguiente, Távara acudió a la Defensoría del Pueblo para poder asesorarse respecto a lo sucedido.

“Sabía que el señor había sido violento, pero no sabía que conducta constituía”, dijo Távara en diálogo con El Comercio.