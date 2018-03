La ministra del Ambiente, Elsa Galarza, consideró que el nuevo pedido de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), presentado ayer por congresistas de cinco bancadas, genera una inestabilidad que el país no necesita.

Asimismo, recalcó que los integrantes del Gabinete Ministerial apoyan a Kuczynski, pero también hizo un llamado: “Todos los que estamos en el Gobierno tenemos el deber de salir y tener nuestra posición muy clara. Nosotros, como ministros de Estado, apoyamos totalmente al presidente”.

En declaraciones a TV Perú, manifestó que el presidente Kuczynski fue elegido hasta el 2021 y que no hay razón para que no continúe su función. En ese sentido, refirió que el pedido de vacancia no tiene ningún fundamento y distrae.

“Me parece importante que todos nos pronunciemos en apoyo a la gobernabilidad, a las instituciones democráticas, en apoyo al Perú”, volvió a instar.

Estos comentarios de Galarza se dan luego de que, desde la bancada oficialista, se pidiera al primer vicepresidente y embajador en Canadá, Martín Vizcarra, romper su silencio. “En una situación como esta y para que no se preste al juego, es importante que el señor Martín Vizcarra se pronuncie. El señor Vizcarra debe decir ‘estoy con esta componenda política o no, voy a seguir los pasos señalados por Mercedes Araoz [de renunciar], me presto a este juego o no’”, expresó ayer el portavoz alterno Juan Sheput. Otros que hicieron el mismo pedido fueron el vocero titular Gilbert Violeta y el parlamentario Guido Lombardi.

En posteriores declaraciones a la prensa, la ministra también señaló: “Estoy totalmente en contra de que hagamos esto al país. El país es democrático, ha luchado mucho su democracia. Y creo que las instituciones que se han generado en estos años merecen seguir trabajando”.

También sostuvo que la inversión requiere de estabilidad macroeconómica y política, por lo que acotó que el país necesita tranquilidad para seguir trabajando.

“El tema de la inestabilidad política genera problemas, ruido, molesta, deja de lado los tiempos que tenemos que tener nosotros para el trabajo con la población”, sentenció tras presentar el primer bus eléctrico de transporte público que no genera contaminantes durante su circulación.