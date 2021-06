Conforme a los criterios de Saber más

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, aseguró que “bajo ninguna circunstancia permitirá que el sistema de justicia sea utilizado políticamente”. Indicó que se debe administrar justicia con imparcialidad, “ajenos a cualquier interés subalterno”. Esto luego de conocer que el juez Alain Salas Cornejo, del Juzgado de Investigación Preparatoria con Sede en Acobamba, Huancavelica, declaró fundada la demanda de hábeas corpus que anula las sentencias por corrupción contra el fundador de Perú Libre y exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón Rojas.

En diálogo con El Comercio, Barrios indicó que “es mi deber garantizar la máxima imparcialidad en la investigación que se ha iniciado”. “No voy a permitir en ninguna circunstancia que se instrumentalice al Poder Judicial, venga de donde venga”, insistió.

“Yo defiendo la independencia de los jueces cuando hay racionalidad en sus decisiones, pero cuando advierto irregularidades actuamos inmediatamente en el ámbito disciplinario y penal”, puntualizó.

Señaló que si bien Cerrón tiene una sentencia de primera instancia, todavía falta el pronunciamiento de la segunda instancia del Poder Judicial y será el procurador, quien en uso de sus facultades interponga recurso de apelación y será denunciado por prevaricato. Y la Sala será la que decida lo que corresponde”.

“Yo lo único que quiero hacer acá es una invocación. Nosotros como Poder Judicial somos ajenos y neutrales en este proceso de elecciones”, remarcó.

Indicó que Cerrón presentó el hábeas corpus en diciembre sin que la resolución tenga la calidad de sentencia consentida porque se encuentra pendiente en la Corte Suprema un recurso de casación.

Detalló que el Código Procesal Constitucional establece que las acciones de hábeas corpus solo proceden contra resoluciones judiciales y este no es el caso. “El juez tendrá que justificar ante la OCMA las razones que tuvo para emitir esta decisión”, añadió.

Mencionó, además, que presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la República desde agosto del 2017 para limitar que una acción de habeas corpus se presente en cualquier juzgado del Perú y se circunscriba solo al distrito judicial donde se emitió la resolución porque hemos advertido distorsión, corrupción, incentivos perversos, que afecta la seguridad jurídica”.

“Nosotros hemos visto históricamente que, en algunas circunstancias, se presentan acciones de garantía en lugares alejados del distrito judicial al que corresponde el domicilio del beneficiario. Y es por eso que en una oportunidad el Poder Judicial planteó una reforma legislativa que lamentablemente no llegó a buen puerto. Pero creo que también es el momento, a raíz precisamente no solo de este caso, sino de otros casos anteriores que hemos tenido, que demos una mirada a la norma para poder en el futuro otorgar una acción de garantía que no sea materia de cuestionamiento”, manifestó.

Señaló que los peruanos vivimos momentos difíciles donde nos encontramos polarizados. “Yo requiero, exhorto a los jueces a que mantengan la imparcialidad con cualquier tipo de interés que pudiera haber en los procesos. Y también señalamos que vamos a estar atentos a cualquier inconducta funcional que se presente y vamos a ser severos en la sanción que corresponda si es que determinamos que hay responsabilidad”, expresó a El Comercio.