Elvia Barrios: “No tendremos otra oportunidad, no habrá más oportunidades”

-¿Cuál es su posición sobre la elección del doctor José Luis Lecaros?

Fue elegido en un proceso bajo las reglas establecidas por la Corte Suprema. Lamentablemente, hubo siete votos en blanco. Hubiera sido preferible que se hubiesen pronunciado por uno u otro candidato o que nombraran a una persona para que participara en la elección.

-¿Cómo avizora la próxima gestión?

El doctor Lecaros ha dado un mensaje claro del trabajo que va a efectuar en la lucha frontal a la corrupción y creo que hay que esperar las medidas que él dicte.

-¿Confía en que la nueva gestión buscará seguir una línea anticorrupción?

El trabajo del presidente no es en soledad, requiere del trabajo de todos los miembros de la Corte Suprema. [...] Debemos aprovechar de estos hechos nefastos que han ocurrido y verlos como una oportunidad para legitimarnos ante la sociedad. No tendremos otra oportunidad, no habrá más oportunidades.

-El juez Lecaros ha dicho que no ve nada irregular en que Pedro Chávarry haya conversado con César Hinostroza, en referencia a audios del caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Es una apreciación personal del doctor.

-Se ha dicho que la postulación del juez Lecaros habría sido apoyada por vocales investigados por ese caso.

Primero, nadie puede afirmar quiénes son, eso es materia de una investigación. De otra parte, todos teníamos el derecho de votar y ser elegidos. Cuando haya algo definitivo, me pronunciaré. Todos tenemos derecho a la presunción de inocencia.