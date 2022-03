Elvis Vergara, vocero de la bancada de Acción Popular, señaló que no existirían motivos para rechazar el pedido del presidente Pedro Castillo para presentarse ante el pleno este martes 15 de marzo y dar un pronunciamiento, un día después que el Congreso ponga en debate la moción de vacancia.

MIRA | Pedro Castillo solicita presentarse ante el Congreso para dar discurso ante el pleno

En diálogo con Canal N, el parlamentario dijo que todavía no debaten en bancada qué posición tomará sobre el pedido del presidente, pero adelantó que se podría condicionar su presencia a que se refiera a determinados temas.

“Creo que a todos nos ha sorprendido el pedido del presidente. Nosotros teníamos planeado que íbamos a tener tres reuniones, la del lunes para el tema de vacancia, la del miércoles, que vemos las interpelaciones, y el jueves el pleno regular, pero mañana en la Junta de Portavoces se decide si se autoriza al presidente a que se presente, eso sería una situación más complicada”, refirió.

“Como bancada no hemos tocado el tema todavía. Personalmente creo que no habría motivos para negarle al presidente la posibilidad de acercarse al pleno. Algunos dicen que interfiere en el proceso de vacancia, yo no veo cómo puede pasar eso, yo creo que ya todas las bancadas han decidido sobre su posición con relación a la moción de vacancia”, agregó.

SEPA MÁS | Ministro de Defensa sobre moción de vacancia: Confío en que los congresistas tomen esto con responsabilidad

“Creo que deberíamos condicionar al presidente, para dar un mensaje al Congreso este tiene que ser un mensaje claro. Por lo menos tiene que decirnos para qué quiere ir”, manifestó.

Presidente solicitó presentarse ante el Congreso

El jefe de Estado pidió el último sábado 12 de marzo, a la Mesa Directiva del Congreso, que muestre “apertura” y acepte el pedido del Ejecutivo para que acuda a brindar un mensaje ante el pleno, un día después de que se evalúe si se admite o no la moción de vacancia en su contra.

“Haciendo uso de mi derecho constitucional, asistiré al Congreso para dar un mensaje. Espero la apertura de la Mesa Directiva del Parlamento para estar presente el martes 15 de marzo”, escribió en Twitter.

El mandatario compartió en su publicación la carta que remitió el primer ministro, Aníbal Torres, a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, la tarde del viernes 11 de marzo.

Vocero de Acción Popular: “No habría motivos para negarle al presidente la oportunidad de acercarse al pleno”

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El presidente Pedro Castillo fue consultado sobre la relación entre Lima y Santiago, sin embargo, lo confundió con una persona.

TE PUEDE INTERESAR