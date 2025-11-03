Elvis Vergara sobre denuncia contra Kira Alcarraz: “No ha sido una actitud adecuada de la periodista”. (Foto: Congreso)
Elvis Vergara sobre denuncia contra Kira Alcarraz: “No ha sido una actitud adecuada de la periodista”. (Foto: Congreso)
Redacción EC
Redacción EC

Durante la sesión de este lunes, el titular de la Comisión de Ética, , se pronunció sobre el caso de la congresista Kira Alcarraz, quien fue denunciada de oficio por las amenazas que lanzó contra una periodista en las puertas del Palacio Legislativo.

“Nosotros le debemos respeto a la ciudadanía, a la prensa, pero el respeto es mutuo y lo que se evidencia en el video es una actitud persuasiva para poder buscar una respuesta y evidentemente no ha sido una actitud a mi criterio personal adecuada de la periodista (...) no es la forma como se debe hacer periodismo”, señaló.


El grupo parlamentario no logró aprobar la admisión a trámite de la denuncia. La votación obtuvo tres votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones. Al no alcanzarse un acuerdo, el caso deberá ser revisado nuevamente en una próxima sesión.

Los hechos se remontan a inicios de octubre, cuando la congresista Kira Alcarraz respondió con amenazas a una periodista que la consultó sobre presuntas irregularidades en la contratación de la pareja de su hijo en su despacho.

No estoy alterada porque si estuviera alterada tenlo por seguro que te estamparía contra la pared, pero como no estoy alterada por eso sigues viva”, fue una de las frases que le dirigió durante el altercado.

