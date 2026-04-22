Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, saludó el inicio de la ejecución del contrato para la adquisición de aviones de combate F-16, luego de confirmarse que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó el primer depósito correspondiente a la compra, por más de 462 millones de dólares.
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