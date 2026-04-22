El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, saludó el inicio de la ejecución del contrato para la adquisición de aviones de combate F-16, luego de confirmarse que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó el primer depósito correspondiente a la compra, por más de 462 millones de dólares.

“Hoy es un día para celebrar la relación entre Estados Unidos y el Perú. Llevamos 200 años como socios, pero este momento sienta las bases para los próximos 200 años. Debemos estar contentos y orgullosos el día de hoy”, afirmó a Perú21.

El diplomático saludó la concreción del primer desembolso, el cual —según indicó— representa un paso clave dentro de un proceso que calificó como técnico, riguroso y de largo aliento.

En esa línea, recalcó que el gobierno de Estados Unidos no ha intervenido en las decisiones internas del Perú, pero defendió el proceso de adquisición, asegurando que fue evaluado por especialistas.

“Estados Unidos no se quiere meter en los problemas internos del Perú. Lo que sí puedo decir es que este ha sido un proceso arduo, con profesionales que evaluaron lo mejor para el país, y hoy estamos aquí con el mejor producto para el Perú”, sostuvo.