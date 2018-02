El embajador de Estados Unidos en Perú, Krishna R. Urs, destacó hoy los esfuerzos que hace nuestro país en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, así como su liderazgo en el denominado Grupo de Lima, que busca una solución a la crisis humanitaria en Venezuela.

El funcionario señaló que de estos temas conversaron el secretario de Estado de su país, Rex Tillerson; la canciller peruana Cayetana Aljovín y el presidente Pedro Pablo Kuczynski durante la reciente visita oficial del primero.

Respecto a Venezuela, el diplomático manifestó que EE.UU. alienta el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición para restablecer el orden constitucional.

"Obviamente estamos, como muchos países, muy preocupados por lo que ocurre en Venezuela, que es un país extraordinario, pero nos resulta desolador ver el impacto que el proceso político está teniendo en el país y en los países limítrofes también", expresó.

El embajador destacó asimismo que el tema seleccionado por Perú para la próxima Cumbre de las Américas, de la que será anfitrión, sea "Gobernabilidad Democrática contra la Corrupción".

"Es un tema crucial para la región y una oportunidad para tener resultados concretos y para promover la democracia atacando la corrupción", añadió.

Krishna R. Urs enfatizó que Estados Unidos y Perú comparten una relación estratégica que está basada en la democracia, seguridad, comercio beneficioso y derechos humanos. "Somos socios amigos", indicó.

Por ejemplo, destacó que el comercio entre ambos países haya crecido un 60 % desde la firma del acuerdo de promoción comercial en 2009 (de 9.000 mil millones a 16.000 mil millones de dólares en 2017).



Lucha contra las drogas

El representante del gobierno de Donald Trump en nuestro país también se refirió a la posibilidad que dejó abierta el mandatario estadounidense respecto a que EE.UU. podría recortar la ayuda económica a los países que no eviten la salida de droga hacia su país.

Al respecto, recordó que ya el secretario de Estado de su país indicó que si bien Perú es una fuente de producción de cocaína, el suyo es el "mercado más grande de cocaína en todo el mundo y tenemos que trabajar juntos para tratar de resolver este problema".

"Sabemos que Perú está haciendo esfuerzos porque estamos apoyando esos esfuerzos para controlar el problema, el Perú ha puesto a la lucha antinarcóticos como una prioridad, ha diseñado una estrategia integral, efectiva, que incluye erradicación, interdicción y desarrollo alternativo y estamos hombro a hombro apoyando este esfuerzo", destacó.

El embajador informó que durante su encuentro con Tillerson, el presidente Kuczynski agradeció la ayuda que ha proporcionado EE.UU. para atender a los damnificados del Niño Costero. Precisó que su país otorgó US$8.3 milllones para cubrir las necesidades inmediatas de la población afectada.



La ciudadanía de PPK

En otro momento de la conferencia telefónica que ofreció, el embajador fue consultado si el presidente Pedro Pablo Kuczynski culminó el proceso de renuncia a la ciudadanía estadounidense. Al respecto respondió que la ley de su país protege la privacidad de las personas que están involucrados en procedimientos administrativos.

"No estoy en posición de confirmar o no confirmar la pregunta en cuanto al presidente Kuczynski, se supone que si él dice, así es, pero no estoy en posición de decir más", refirió.

