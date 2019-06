Estado-empresa y una aerolínea nacional: ¿Qué tan viable es esta propuesta?

La Ley Orgánica del Sector Justicia señala en sus primeros artículos que al titular del Ministerio de Justicia le corresponde el asesoramiento legal –permanente– al presidente de la República y especialmente al Consejo de Ministros. Esa es su principal función: ser un asesor jurídico del Poder Ejecutivo.

La introducción para conocer específicamente cuáles son los roles es importante en este análisis sobre las últimas declaraciones del actual ministro de Justicia, Vicente Zeballos. En entrevista con el programa Agenda Política la noche del domingo, se mostró a favor de que el Perú tenga una aerolínea estatal y presencia en empresas que brinden servicios públicos.

"Acá le 'tenemos cuco' al Estado empresario. Pero hay experiencias gratas que, obviamente, le dan economía al país. Lo dejo en el escenario que perfectamente puede ser revisado", manifestó.

Zeballos aseguró que el esquema económico actual del país "es lo más adecuado". Sin embargo, siguió haciendo planteamientos: "¿Cuántas líneas aéreas se están instalando en el país? Obviamente sí hay una presencia masiva. ¿No despierta la inquietud y el interés de por qué no tener nuestra línea aérea propia?". Y acotó: "Primero: hay demanda. Segundo: daría sostenibilidad. Pero revisemos, miremos desde una perspectiva estratégica".

¿Qué tan viable es esta propuesta? ¿Es necesario este cambio en el régimen económico actual? Expertos consultados por El Comercio coincidieron en asegurar que el capítulo económico de la Constitución del Perú no debe ser modificado y que existen otros temas de la economía nacional más necesarios en los que el Gobierno debería abocarse.

-"Cautela y prudencia"-

Para la abogada experta en derecho constitucional Milagros Revilla, las palabras del ministro Zeballos "hay que tomarlas con cautela, con prudencia" y teniendo en cuenta lo que establecen los artículos 58 y 60 de la Constitución Política, así como la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional.

El artículo 58 señala que el régimen económico del Perú es de una economía social de mercado, en el que uno de los principios que se garantiza es la iniciativa privada. Actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.

El artículo 60 de la Constitución señala que reconoce el "pluralismo económico" y que "solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional".

"[El Ejecutivo] tendría que demostrar que realmente en el sector económico del transporte aéreo, la empresa privada no está motivada. Que no garantiza aquellos servicios que también terminan siendo públicos y por ello el Estado intervendría", especifica la docente de la Escuela de la Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

Revilla remarcó que, en el marco de las declaraciones del ministro, se debe distinguir el rol del Estado en la economía y de la participación del Estado en la actividad empresarial. Resaltó, además, que en el artículo 60 se garantiza un "pluralismo económico" y que, por lo tanto, el Estado no está prohibido de participar. "Pero de manera subsidiaria, cuando inicialmente se evidencia una falla del mercado en el que el privado no esté participando", acotó.

La experta constitucionalista precisó que no se necesita una reforma constitucional para concretar lo planteado por Zeballos. Indicó que se necesitaría activar el procedimiento previsto en el artículo 60, que señala que el Estado sí puede intervenir en una actividad empresarial con una ley autoritativa del Congreso. "En este contexto es un poco complicado, pero es lo que está señalado expresamente", añadió.



–El pasado–

​"Nuestra propia experiencia demuestra que el Perú no está preparado para tener compañías estatales eficientes", aseguró a este Diario Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE).

El economista manifestó que, por el contrario, la experiencia nacional del pasado ha sido poco exitosa. Afirmó que esta ha demostrado que han sido compañías estatales que han perdido hasta el 5% del PBI por año, con altísimos costos del personal y que impedían que la inversión privada fluya en los sectores en los que estaba ya la compañía estatal asentada.

"¿El Estado peruano, en particular, tiene la capacidad institucional suficiente para tener este tipo de actividad empresarial cuando todavía no es capaz de cumplir con el rol esencial de provisión de justicia, seguridad, infraestructura, salud, educación? Si no puede cumplir con esos roles, ¿por qué pensamos que sí puede cumplir con gestionar una aerolínea?", agregó.

-El Estado peruano “no es un buen actor empresarial-

En esa misma línea, el ex ministro de Economía Alonso Segura sostuvo que el Estado peruano, por experiencia propia histórica, “no es un buen actor empresarial” y que "no gestiona eficientemente" sus empresas, más allá que conceptualmente no hay "niguna diferencia en abstracto" en que el servicio lo pueda dar el sector privado o el público.

Consideró que existen "otras vacíos y fallas" en las que el Estado debería preocuparse respecto a los servicios que provee. “¿Cuál es la ventaja comparativa de que el Estado abra una aerolínea? Ninguna. Cuando no hacemos bien lo básico, que es a lo que tenemos que enfocarnos, ¿queremos cargarle de más cosas?”, dijo.

Segura precisó que el rol del Estado, en muchos sectores económicos, más que prestar un servicio, es generar las condiciones para que estos se provean de manera adecuada. Por ejemplo, que las agencias públicas funcionen, abrir a los mercados, tramitar permisos, tener infraestructura, educación y salud adecuados.

"Esas son las cosas que el Estado todavía no lo está haciendo bien, por mil restricciones que tiene. Claramente no lo está haciendo bien. Y es a lo que tenemos que avocarnos", agregó.

Los tres expertos consultados se mostraron de acuerdo en que no debería cambiarse el capítulo económico de la Constitución. Para Revilla, "no es necesaria" esta modificación porque se ha podido mantener un nivel de "economía estable" que garantiza la inversión privada nacional y extranjera, que, a su vez, genera trabajo.

"Se queda corto llamarlo un retroceso. Es mucho más grave", enfatizó, por su parte, Macera. El economista afirmó que un cambio en el capítulo económico para, por ejemplo, que el Perú tenga una aerolínea estatal sería "un atentando contra un pilar estructural" del modelo que ha hecho que el Perú crezca con "tasas record" de reducción de pobreza.

En tanto, Segura señaló que "no es momento" de este tipo de debates y que los funcionarios públicos deberían ser "más cuidadosos" al emitir sus opiniones que podrían generar incertidumbre. Fue categórico al sostener que "no debería tocarse" el capítulo económico de la Constitución. "Mires por donde lo mires, el desempeño económico peruano en los últimos 25 años ha sido destacado en la región", concluyó.

–Aclaración del Gobierno–

El presidente Martín Vizcarra, afirmó este lunes que la posición del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, sobre contar con un Estado-empresa es solo una "opinión respetable" pero no es la línea que actualmente sigue el Gobierno.

Vizcarra afirmó que el titular del Minjus tiene a su cargo "el tema legal y en eso sí el Ministerio de Justicia representa la posición del gobierno peruano" así como en temas políticos relacionados a la reforma política planteada por el Ejecutivo. Pero que el modelo económico se mantiene.

"En el tema económico no se ha tomado ninguna decisión y en todo caso es una opinión respetable del ministro, pero la opinión y la posición del Gobierno en temas económicos se mantienen tal como venimos llevando", declaró a la prensa desde Tacna.