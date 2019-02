Empresaria asegura que Héctor Becerril sabía de compra de materiales para su casa

La empresaria Mirtha Gonzales aseguró que el congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) sí sabía que ella compraría los materiales para la construcción de su casa, como parte de un presunto soborno a cambio de continuar a cargo del proyecto de la planta de tratamiento de residuos en Chiclayo.

Mirtha Gonzales rechazó así las declaraciones que brindó el legislador fujimorista, quien aseguró ─luego de conocerse el caso─ que se enteró que la empresaria habría pagado parte de los S/74 mil en porcelanato para su casa en Trujillo, una vez realizada la operación.

►Empresaria asegura que remodeló la casa de Héctor Becerril como soborno

►Héctor Becerril afirma que su hermano deberá responder por presunto soborno

De acuerdo con la versión de Gonzales, si bien Wilfredo Becerril, hermano del congresista, le pidió directamente que realice la compra, siempre como parte de una coima, “fue testigo de las llamadas, las presiones” que ejercía el parlamentario.

“[¿Héctor Becerril supo que quien iba a efectuar la compra era usted?] Pero por supuesto, porque […] ha sido una más de una vez las llamadas telefónicas donde le solicitaba que resuelva el tema del pedido de materiales a su hermano Wilfredo Becerril. En dos oportunidades Wilfredo le respondió estoy acá, con Mirtha, ya lo voy a resolver”, indicó la empresaria en "Cuarto poder".

La testigo, quien se encuentra involucrada en la presunta organización Los Temerarios del Crimen, se ha ratificado en su denuncia contra Héctor Becerril y su hermano.

“Acá hay un hecho concreto, hay una prueba contundente, hay un pedido del señor congresista, tanto de su hermano, por el tema del pago del porcelanato. Yo he sido testigo de las llamadas, las presiones que recibía su propio hermano, preguntándole por la compra del porcelanato”, apuntó en otro momento Mirtha Gonzales.

Tras conocerse este caso, Héctor Becerril refirió que en 2018 solicitó un préstamo para poder continuar con la construcción de su vivienda en el norte del país, pero al ver que no había una autorización del banco, su hermano, Wilfredo Becerril, se ofreció a prestarle dinero.

Meses más tarde, cuando llegó a conseguir el monto, fue a pagarle a su familiar, y es ahí cuando se enteró que Mirtha Gonzales había intervenido en la compra.

“Inmediatamente le digo a mi hermano que él recoja todo el material porque yo en realidad no tengo nada que ver con la señora Mirtha Gonzales. No tengo ningún trato”, dijo Becerril.

El parlamentario de Fuerza Popular también mencionó que iba a denunciar a la empresaria, quien se desempeñó como consultora de la Constructora CRD Filial Perú.

“Él puede tratar de intimidarme, pero lo que no va a hacer es callarme, porque usted me ha cobrado, yo le he pagado a usted una solicitud de compra de porcelanato, no mienta don Héctor Becerril”, aseveró.

El Comercio intentó comunicarse con el legislador, pero hasta el cierre de este informe no se obtuvo una respuesta.