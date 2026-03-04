Durante el IX Encuentro de Periodismo de Investigación Europa-Latinoamérica, que se realiza en Lima, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez, reveló que en el 2025 se registraron 458 ataques en contra de periodistas en el Perú, la cifra más alta de los últimos 30 años.

“El diagnóstico es que en nuestro país hay un retroceso tangible en la situación de la libertad de expresión. En el 2025, asesinaron a cuatro periodistas, hace ocho años que teníamos esta situación. Es el peor ataque contra el ejercicio de las libertades informativas. Todas las víctimas han sido periodistas de regiones, que cuestionaban al poder político. Ellos han sido asesinados por sicarios”, manifestó Lainez a El Comercio.

En el foro “Estado de la libertad de expresión en el Perú y América Latina”, presentó una curva sobre los atentados en contra de la prensa en el país. En el 2015, solo se registraron 105, mientras que el año pasado fueron 458. Es decir, en los últimos 10 años, los ataques a reporteros se cuadriplicaron.

(Foto: Julio Reaño/ El Comercio)

Al respecto, Lainez subrayó que el deterioro de las libertades informativas ha venido de la mano con las sucesivas crisis políticas y también con el aumento del crimen organizado.

“Indudablemente, va de la mano, hay una fragilidad institucional, el Ministerio Público no ejerce su papel de persecución del delito. El periodismo ha revelado hechos de corrupción, como los cocteles, Los Niños, el cofre, los Rolex y las visitas de José Jerí a Market Capón y otros. Dentro de la fragilidad institucional, el periodismo ha destapado la corrupción y, por eso, es blanco de ataques”, expresó a este Diario.

La presidenta de la ANP, además, recordó que la labor del periodismo fue “estigmatizada” en el último quinquenio por los gobiernos de Dina Boluarte y de José Jerí, que pretendió criminalizar la difusión de investigaciones fiscales y policiales.

“En el Poder Legislativo, cada 60 días han presentado un proyecto de ley en contra de las libertades informativas que apuntan a subir las penas por difamación […] Y en el sistema de justicia, ya no solo se ven querellas, los fiscales están abriendo investigación a periodistas por presunta pertenencia a una organización criminal”, acotó.

Crimen y desplazamiento

A su turno, Adriana León, directora de Libertades Informativas de IPYS, consideró que el 2025 “ha sido uno de los peores años” para el periodismo en el país, al recordar que los periodistas Gastón Medina Sotomayor (Ica), Raúl Celis López (Iquitos), Fernando Núñez Guevara (Pacasmayo) y Mitzar Castillejos (Aguaytía) fueron asesinados.

“Todos ellos bajo el mismo modus operandi, fueron víctimas de sicarios a plena luz del día cuando se iban a trabajar. Es el mecanismo que utiliza el crimen organizado cuando se quiere deshacer de personas que le resulten incómodas”, manifestó.

(Foto: Julio Reaño/ El Comercio)

En declaraciones a El Comercio, León señaló que su institución ha tenido que “sacar a dos periodistas de sus zonas, prácticamente un desplazamiento forzado porque estaban en peligro de muerte”.

La directora de Libertades Informativas de IPYS refirió que le preocupa que los ataques a periodistas puedan aumentar en el contexto de las elecciones regionales y municipales de octubre próximo.

“[En las elecciones de octubre] habrá un montón de candidatos y la criminalidad organizada está financiando campañas. En los paneles de la mañana se mencionaron que en Arequipa hay postulantes que representan a los mineros ilegales, toda la región lo sabe. Y estas personas tienen posibilidad de ganar. Ante esto vemos con preocupación que la prensa se silencie por temor”, finalizó.

El director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, quien también participó en el panel, sostuvo que en los últimos años, la preocupación en el país ha pasado de una carta notarial y de procesos judiciales a que maten a los periodistas. Agregó que los crímenes registrados en el 2025 contra reporteros “son un reflejo de la horrible situación que tenemos en el Perú”.

Salazar detalló que en la primera jornada del encuentro internacional se han dado talleres y charlas de periodismo colaborativo de cara a las elecciones generales y también de trazabilidad sobre economías ilegales infiltradas en la política.

(Foto: Julio Reaño/ El Comercio)

Además, destacó que los organizadores, entre ellos los gremios periodísticos mencionados, invitaron al foro a 35 periodistas de las regiones.

Más información

El IX Encuentro de Periodismo de Investigación Europa-Latinoamérica continuará este jueves 5 de marzo a partir de las 9 a.m. en el NOS de la PUCP, en San Isidro. Entre las charlas que se brindarán están “Potencia la cobertura electoral con IA” y “Experiencias en fact-checking”.