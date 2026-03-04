Escuchar
El IX Encuentro de Periodismo de Investigación Europa-Latinoamérica continuará este jueves 5 de marzo a partir de las 9 a.m. en el NOS de la PUCP, en San Isidro. (Foto: Julio Reaño/ El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

Durante el IX Encuentro de Periodismo de Investigación Europa-Latinoamérica, que se realiza en Lima, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez, reveló que en el 2025 se registraron 458 ataques en contra de periodistas en el Perú, la cifra más alta de los últimos 30 años.

