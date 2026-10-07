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Resumen

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Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la delegación de facultades al Ejecutivo. Foto: Mario Zapata N.
Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la delegación de facultades al Ejecutivo. Foto: Mario Zapata N.
Por Martín Calderón, Erik Rivera

En una jornada marcada por suspensiones del pleno, reuniones de urgencia de la Junta de Portavoces y sucesivos cambios en los dictámenes, la Cámara de Diputados aprobó otorgar facultades legislativas al Ejecutivo por 90 días, en materia de seguridad ciudadana y para atender el fenómeno de El Niño. La decisión será remitida al Senado para su evaluación.

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