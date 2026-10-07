En una jornada marcada por suspensiones del pleno, reuniones de urgencia de la Junta de Portavoces y sucesivos cambios en los dictámenes, la Cámara de Diputados aprobó otorgar facultades legislativas al Ejecutivo por 90 días, en materia de seguridad ciudadana y para atender el fenómeno de El Niño. La decisión será remitida al Senado para su evaluación.

La propuesta recibió 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones el último martes 6. La sesión comenzó a las 10 de la mañana y culminó pasadas las 11 de la noche.

ASÍ FUE LA VOTACIÓN DEL DICTAMEN EN MAYORÍA:

BANCADA N° A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCIÓN Fuerza Popular 41 34 0 7 Juntos por el Perú 32 0 30 1 Partido del Buen Gobierno 18 0 0 16 Renovación Popular 15 15 0 0 Partido Cívico Obras 14 12 0 0 Ahora Nación 10 5 4 0 TOTAL 130 66 34 24

Así votó cada diputado. En la imagen no se muestra el voto en contra de Svieta Fernández, de Juntos por el Perú.

La jornada estuvo dominada por el caos y el entrampamiento, principalmente a partir de las posiciones asumidas por las bancadas de Juntos por el Perú y Fuerza Popular, así como de las decisiones adoptadas por el presidente de la Cámara, Óscar Reto.

Idas y vueltas

Durante la jornada, Fuerza Popular, que inicialmente había presentado un dictamen en minoría con 50 de las 66 facultades solicitadas por el gobierno de Keiko Fujimori, modificó su propuesta en dos ocasiones.

Por la tarde, planteó reducirlas a 30 y, por la noche, presentó un nuevo texto que incorporaba 20 puntos del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución y otros nueve puntos adicionales.

En tanto, Juntos por el Perú apeló a cuestiones previas y diversas lecturas del reglamento para evitar la aprobación de las facultades.

Pasadas las 10 p.m., el pleno rechazó el primer dictamen en minoría presentado por Fuerza Popular, que contemplaba 50 facultades para el Ejecutivo. La propuesta obtuvo 64 votos en contra, cuatro abstenciones y ningún voto a favor. Los diputados de Fuerza Popular se abstuvieron de participar en la votación, al sostener que ese dictamen ya había sido reemplazado por textos sustitutorios.

Luego, el pleno rechazó el dictamen en minoría presentado por Juntos por el Perú, que planteaba no otorgar ninguna facultad legislativa al Ejecutivo. La propuesta obtuvo 49 votos a favor y 75 en contra, sin abstenciones.

Horas antes, el dictamen en mayoría, que impulsaron Renovación Popular, Obras, Ahora Nación y Partido del Buen Gobierno, fue rechazado con 49 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones.

Se opusieron Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Ambas agrupaciones defendían sus propios dictámenes en minoría con propuestas distintas.

No obstante, al final de la jornada aprobaron volver a someter a votación ese dictamen, que finalmente alcanzó respaldo. Este será remitido al Senado.

Larga jornada

A lo largo de la sesión, Fuerza Popular buscó entregar más facultades al Ejecutivo, mientras que Juntos por el Perú propuso rechazarlas en su totalidad.

Durante el debate, el diputado Nery Fernández, del Partido del Buen Gobierno, cuestionó: “Los extremos, los que querían todo y los que no querían nada, terminan impidiendo un acuerdo por el Perú”.

“Un acuerdo democrático no puede ser reemplazado por ninguna imposición de los extremos”, agregó.

Por la mañana, la sesión estuvo cargada por un ambiente de tensión. El clima escaló al punto de que la presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, de Juntos por el Perú, intentó frustrar el debate con el pedido de someter —rápidamente— a votación el dictamen en mayoría.

Sin embargo, Reto dispuso un cuarto intermedio para intentar destrabar la sesión.

Todo comenzó a las 10:23 a. m. con un campanazo que dio inicio a la sesión plenaria. Primero, se dio cuenta del ingreso de dos dictámenes en minoría, los de Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

Aprobación de facultades.

El primero, tal como lo adelantó El Comercio en su edición del domingo, planteaba 50 facultades; mientras que el segundo solicitaba archivar la solicitud del Ejecutivo.

Casi todos los legisladores, desde sus escaños, escucharon los argumentos que sustentaban las propuestas. En principio, Giannina Avendaño sustentó el dictamen en mayoría y recordó ante el pleno que este nació de un “texto de consenso” entre los integrantes de Renovación Popular, Ahora Nación, Buen Gobierno y Obras en la Comisión de Constitución.

La propuesta permitió que la delegación de facultades saliera del entrampamiento generado en ese grupo de trabajo.

Para entonces, la Comisión de Constitución había recibido tres fórmulas alternativas y un predictamen impulsado por la propia Avendaño, que planteaba rechazar de plano todas las facultades solicitadas por el Ejecutivo. Este último, sin embargo, fue rechazado con el respaldo de 15 legisladores.

Retomada la sustentación, continuó Arturo Alegría, de Fuerza Popular, quien argumentó a favor de su dictamen en minoría, que planteaba 50 facultades, y saludó a la bancada de Renovación Popular por haber impulsado previamente el “texto de consenso”.

Poco después, Analí Marquez, de Juntos por el Perú, tomó la palabra y propuso no aprobar la delegación de facultades.

Explicó que lo planteado por el Ejecutivo es “inconstitucional”, porque implicaba otorgar al Gobierno competencias que, por naturaleza, corresponden a las funciones del Congreso.

“Entregar competencias muy amplias, generales, ¿saben qué consecuencias trae? Debilita primero el equilibrio de poderes. [...] Cuando se rompe el equilibrio de poderes, el Estado se vuelve frágil. Y cuando se vuelve frágil, aparecen las dictaduras perversas. Todos sabemos a qué etapa oscura me refiero”, dijo.

Comenzado el debate, Nery Fernández, de Buen Gobierno, dejó clara su postura al señalar que muchos temas del dictamen en minoría de Fuerza Popular pueden ser importantes, pero “no son urgentes”. “¿Qué se quiere engañar? ¿Qué se quiere pasar por lo bajo?”, agregó.

Pier Figari, de Fuerza Popular, fue más crítico con Juntos por el Perú al “lamentar” que el partido de izquierda “esté de lado de la parálisis del Estado y no de las soluciones que se necesitan”.

A su turno, Gian Marco Quezada, de Fuerza Popular, cuestionó a los sectores de izquierda: “La ignorancia es atrevida. Manifestar que la delegación de facultades es un recorte justamente de facultades de este Parlamento es ignorancia pura”.

En medio de las tensiones, una voz en el debate intentó calmar los ánimos. La diputada Verónica Yonz, de Renovación Popular, pidió a las bancadas que dejen de estar concentradas en quién está liderando o quién está gobernando actualmente y “pensemos un poco más en qué podemos hacer nosotros para poder dejar trabajar a este Ejecutivo”.

Aprobación de facultades.

No obstante, Ernesto Zunini, de Juntos por el Perú, continuó con el enfrentamiento. Al tomar la palabra cuestionó de forma tácita a Fuerza Popular al acusarlos de buscar “arrebatar las facultades a la Cámara de Diputados”.

“¿Debemos confiar en una bancada que dice que va a garantizar y que pide la palabra para terruquearnos? ¿Quieren que colaboremos? ¿Cómo colaborar?”, criticó.

En esa misma línea, la diputada Giannina Avendaño se expresó antes de concluir la sesión. Puso por encima su representación de Juntos por el Perú de su labor como presidenta de la Comisión de Constitución, al señalar que escucha a sus votantes, quienes le indican que “no hay confianza en el fujimorismo” y que, por ello, “no se debe otorgar la delegación de facultades”.

“Esa es la posición de Juntos por el Perú y es la defensa que nosotros hacemos. No obstante, hay cuatro bancadas en la Comisión de Constitución que han decidido otorgarle la confianza al fujimorismo. […] Pasemos a la votación de esta propuesta de consenso”, refirió.

Acabada la oralización de Avendaño, Oscar Reto dispuso un cuarto intermedio para “articular los consensos necesarios que el país exige”.

Luego llegaron más “cuarto intermedio”, y tras idas y vueltas, pasadas las 11 p.m.. se logró aprobar el dictamen en mayoría.