El pleno del Congreso reanudará este martes 20 la sesión, suspendida el último viernes, en la que se evalúa el proyecto de adelanto de elecciones generales a diciembre del 2023. En la cita previa no se alcanzó el mínimo de votos necesarios –solo se reunieron 49– para aprobar el desarrollo de los comicios anticipados.

La sesión será retomada desde las 10 a.m. del martes. El último viernes, luego de que el pleno rechazó la referida reforma, el congresista Eduardo Salhuana, vocero alterno de Alianza para el Progreso (APP), presentó una reconsideración de la votación.

Para que el adelanto de elecciones proceda, se requieren al menos 87 votos a favor. Al tratarse de una reforma constitucional, este sentido deberá ser refrendado en la siguiente legislatura, que empezará en febrero del 2023, según anunció el presidente del Parlamento, José Williams.

#CongresoInforma I La sesión del #PlenoDelCongreso continuará el martes 20 de diciembre, desde las 10:00 a. m. pic.twitter.com/elkEhCQVy0 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) December 17, 2022

Solo las bancadas de Fuerza Popular y APP se adhirieron al texto propuesto. De acuerdo con el dictamen, los congresistas y la presidenta Dina Boluarte concluirían sus funciones en abril del 2024. Mientras que otros bloques, como Avanza País y Renovación Popular, votaron en contra.

Reevaluarían su posición

El congresista José Cueto (Renovación Popular), quien votó en contra del texto de adelanto de elecciones, dijo a El Comercio: “En la reconsideración que tenemos, nosotros como bancada vamos a apoyar esto”.

Acción Popular fue otra de las bancadas que se dividieron al momento de la votación: solo dos legisladores se adhirieron al proyecto.

Edwin Martínez, congresista del bloque que votó en contra, comentó a este Diario que reconsiderará su posición siempre y cuando se adecúen los plazos a lo sugerido por los organismos electorales. Es decir, considera prudentes los plazos propuestos por el gobierno en su propio texto: que las elecciones se realicen en abril del 2024. “Se requieren 14 meses para convocar elecciones internas, se proclamen candidatos y luego de eso hacer la convocatoria. Eso requiere ciertos plazos que no se pueden irrumpir porque no darían seguridad. No podemos forzar a que se haga porque presionan”, dijo.

Por otro lado, la bancada Perú Libre, que se opuso el viernes al proyecto de adelanto de elecciones, informó ayer en un comunicado que insistirá en una propuesta para que se convoque a elecciones en abril del 2023 y el cambio de mandatos ocurra en julio del mismo año.

El congresista Jaime Quito (Perú Libre) presentó un dictamen en minoría para que se realice un referéndum con miras a una asamblea constituyente.