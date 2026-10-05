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Resumen

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(Foto: Congreso)
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Por Erik Rivera

El pleno de la Cámara de Diputados del Congreso sesiona este martes, desde las 10 a.m. y tiene en agenda el dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución, que otorga facultades al Gobierno pero solo en dos materias: seguridad ciudadana y fenómeno El Niño.

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