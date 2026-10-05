El pleno de la Cámara de Diputados del Congreso sesiona este martes, desde las 10 a.m. y tiene en agenda el dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución, que otorga facultades al Gobierno pero solo en dos materias: seguridad ciudadana y fenómeno El Niño.

El texto sustitutorio -aprobado con los votos “con reserva” de diputados de Fuerza Popular - fue presentado por cuatro bancadas: Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación.

Tal como reveló el sábado El Comercio, la bancada de Fuerza Popular concluyó la elaboración de un texto en minoría que incluiría 50 de los 66 pedidos de facultades planteados por el Gobierno en el proyecto de ley original,.

La fórmula será presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados como alternativa al dictamen en mayoría.

La agenda del pleno consigna el dictamen de la Comisión de Constitución que propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y del Fenómeno de El Niño.

Como se recuerda, antes de aprobar el texto “de consenso”, la Comisión de Constitución rechazó el dictamen impulsado por Juntos por el Perú que planteada rechazar de plano y archivar todo el pedido de facultades especiales para legislar, lo que despertó fuertes críticas.

En tanto, desde el Ejecutivo, el primer ministro, Luis Galarreta, pidió a los diputados “recapacitar” y a los aliados “dar la batalla política” para sacar adelante el tema.

La administración Fujimori busca legislar en temas referidos a materia penal, procesal penal, ejecución penal, policial, seguridad ciudadana, orden interno, penitenciaria y migratoria; así como en micro y pequeñas empresas; laboral y promoción del empleo; simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, calidad regulatoria y transformación digital.

El pedido también comprende materias vinculadas al desarrollo productivo, innovación, agraria y riego, recursos hídricos, infraestructura hidráulica, pesquera, acuícola, minería, turismo, hidrocarburos, electricidad, asuntos ambientales, recursos naturales e infraestructura productiva industrial.

De igual forma, incluye materias tributarias, aduaneras, de facilitación del comercio e implementación de acuerdos comerciales; reforma estructural, organización, modernización del Estado y servicio civil; además de vivienda y saneamiento.