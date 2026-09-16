(Foto: PCM)
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Por Redacción EC

El ministro del Interior, César Astudillo, será interpelado este jueves por el pleno de la Cámara de Diputados. Desde las 10 de la mañana, el general EP en retiro deberá responder 27 preguntas relacionadas a lucha contra la criminalidad y al desempeño en el cargo.

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