La Junta de Portavoces del Parlamento decidió que el primer ministro Vicente Zeballos solo deberá pedir hoy al pleno el voto de confianza una vez, y no dos (por las acciones del interregno y la política general de Gobierno), como había sido planteado por la Comisión de Constitución, que dirige Omar Chehade (APP).

Zeballos se presentará hoy con su Gabinete a partir de las 10 a.m. en el hemiciclo, que solo contará con la presencia de los integrantes de la Mesa Directiva y de los portavoces titulares de cada bancada. Esto como medida para prevenir contagios por coronavirus (COVID-19).

Al iniciar la sesión de la Junta de Portavoces, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, propuso que el Gabinete solo pida una vez la confianza. La iniciativa fue respaldada por Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú, Podemos Perú, Frepap, Partido Morado y Frente Amplio.

Fuerza Popilar votó en contra de esta medida, mientras que UPP en abstención.

En comunicación con El Comercio, Chehade indicó que no toma la decisión de la Junta de Portavoces como “un voto en contra” de su propuesta. Agregó que el punto central del informe su grupo de trabajo fue tomado, en el sentido, de que se cita al primer ministro a exponer por los artículos 130 (política de gobierno) y 135 de la Constitución (interregno).

“Bueno, Merino está en su derecho, no voy a criticarlo, ha tomado parcialmente [lo que define el informe de opinión consultiva], el documento no era vinculante, la presidencia del Congreso podía adecuar el procedimiento” , manifestó.

Merino, en una carta que dirigió a Zeballos, le informe que tendrá “inicialmente” dos horas para exponer la política general del Gobierno y después deberá enfocarse en los actos del Ejecutivo durante el interregno.

Los ejes del discurso

El portavoz de Acción Popular, Otto Guibovich, consideró que el presidente del Consejo de Ministro debe centrar su exposición, respecto a la política de gobierno (artículo 130 de la Constitución), en dos puntos: la salud pública y las medidas que está adoptado el Ejecutivo para luchar contra la corrupción.

“Es difícil dictarle la plana al primer ministro, pero creo que la salud y la corrupción deben estar presentes de todas maneras en su discurso. Me gustaría escuchar cómo se está combatiendo a la corrupción, sobre todo en las regiones, qué tipo de coordinaciones hay con el Ministerio Público y la contraloría. Es el colmo que en plena pandemia tengamos robos” , remarcó a El Comercio.

El vocero de Somos Perú, Rennan Espinoza, dijo que, además, de la salud pública y la economía, el Gabinete Ministerial debe explicar qué pasará con la seguridad ciudadana, una vez que se levante el estado de emergencia.

“Necesitamos tener claridad sobre qué va a pasar con la seguridad ciudadana, este es un problema que se va a venir ya, si es que ya no estamos entrando en el pico más grande de inseguridad. Esta semana se ha dado la sensación de que casi todo se reanuda, una gran cantidad de población saldrá literalmente con hambre a las calles, eso es peligroso”, expresó.

Otro tema que, de acuerdo a Espinoza, Zeballos debe incluir en su discurso es una política para la generación de empleo, enfocada en aquellos informales que se han visto afectados por la pandemia.

El congresista de Somos Perú evitó decir si su bancada dará el voto de confianza, pero indicó que “a estas alturas no sería un buen mensaje no otorgarlo”. “Darle la confianza al Gabinete no significa que estén haciendo bien las cosas, hacer cambios a estas alturas [de la pandemia] sería un gravísimo error”. Nosotros creemos que el Ejecutivo puede aprender de sus errores, esperamos que las cosas mejoren”, añadió.

En comunicación con El Comercio, el congresista Diethell Columbus refirió que a Fuerza Popular le “preocupa” la educación de los niños que están en edad escolar, “más aún si están en colegios públicos”. “Este tema de Aprendo en Casa no está ayudando, hay material que parece que no ha sido revisado antes de realizar los videos, yo he encontrado un par de errores en una clase”.

Solo las bancadas de UPP y Frente Amplio han adelantado que no dará el voto de confianza al Gabinete, mientras que Somos Perú y Podemos Perú han indicado, entre líneas, que ofrecerán su respaldo. Las cinco agrupaciones restantes primero escucharán la exposición de Zeballos, para luego tomar posición.

