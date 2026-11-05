Solo 3 actas de mesas de sufragio de Villa María del Triunfo, Comas y Santa Anita, de las elecciones para la Alcaldía de Lima, faltan contabilizar para que los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lleguen al 100%.

Por lo pronto, dos Jurados Electorales Especiales (JEE) programaron para este viernes 6 y lunes 9 de noviembre las audiencias de recuento de votos.

Este viernes a las 10:30 de la mañana se realizará la audiencia en el caso de un acta de la mesa de sufragio 040987, del distrito de Comas, en el JEE Lima Norte 2.

Mientras que el lunes, a las 9:10 de la mañana será el recuento de votos del acta de la mesa de sufragio 061789, del distrito de Santa Anita, en el JEE Lima Este 1.

Mira aquí la audiencia programada para este viernes:

Tal como se explicó El Comercio, las actas presentan errores aritméticos; es decir, la suma de los votos obtenidos por cada partido, más los votos en blanco o nulos, no coincide con el total de ciudadanos que votaron en la mesa.

Mira aquí la audiencia programada para el lunes:

En el caso del acta de la mesa 052217, de Villa María del Triunfo, el pleno del JNE declaró fundada la apelación, pero hasta el momento no se conoce el sentido de la resolución.

Desde la semana pasada, el cómputo de la ONPE está paralizado en 99.989% a la espera de que retornen las mencionadas 3 actas que fueron remitidas a sus respectivos JEE.

El mecanismo de recuento de votos fue establecido por el Congreso unicameral, mediante la Ley N°32299, aprobada en abril del 2025.

Establece que los JEE, cuando adviertan que la observación no puede ser subsanada con su ejemplar del acta, dispondrán en decisión inimpugnable que se proceda por única vez al recuento de votos.

Así, a solicitud del JEE competente, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) remite el sobre lacrado con las cédulas.