Recuento de votos en Lima se inicia este miércoles 22 de abril, diez días después de los comicios.
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Solo 3 actas de mesas de sufragio de Villa María del Triunfo, Comas y Santa Anita, de las elecciones para la Alcaldía de Lima, faltan contabilizar para que los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lleguen al 100%.

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