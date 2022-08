El pleno del Congreso sesiona desde las 11 a.m. de hoy teniendo en agenda dos mociones de interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, centradas en la investigación fiscal en contra de este por su rol dentro de una presunta organización criminal en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Alvarado encabezó el MVCS desde el 28 de julio del 2021 hasta antes de asumir el MTC, el último 5 de agosto. De acuerdo a la tesis de la Fiscalía de la Nación, sería el operador de la sindicada red criminal en el sector Vivienda y esta estaría encabezada por el presidente Pedro Castillo, teniendo como fin dirigir irregularmente proyectos en la región Cajamarca y en la provincia limeña de Cajatambo.

Una de las mociones fue promovida por Norma Yarrow, legisladora de Avanza País, y cuenta con las firmas de parlamentarios de las bancadas Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso (APP) e Integridad y Desarrollo.

Ante el pleno ya se dio cuenta de dicha moción el pasado 16 de agosto, por lo que está expedita para debatir si es admitida. Tiene un pliego de 14 preguntas y sostiene que las imputaciones contra Geiner Alvarado ponen en evidencia la necesidad que brinde necesarias explicaciones.

Se incluyen consultas sobre obras del MVCS en el distrito de Anguía (Chota, Cajamarca) y el Decreto de Urgencia N° 201-2021, referido a inversión pública.

También se le pregunta por reuniones con la primera dama Lilia Paredes, la hermana de esta Yenifer Paredes y los empresarios Hugo y Anggi Espino Lucana.

La otra moción, de la que aún no se ha dado cuenta ante el pleno, fue promovida por Ruth Luque, de Cambio Democrático, bancada afín al gobierno. No obstante, también lleva las firmas de legisladores de Avanza País, APP, Acción Popular, Integridad y Desarrollo, Podemos Perú, Somos Perú y algunos no agrupados.

Este documento consta de un pliego de 9 preguntas referidas a su vínculo con Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo; José Medina Guerrero, alcalde de Aguía; y los empresarios Hugo y Anggi Espino. También le consultan sobre su participación en un proyecto en Cajamarca, el Decreto de Urgencia N° 102-2021, la investigación en su contra y su percepción sobre el porqué ha subsistido en el Ejecutivo desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo.