El economista Hernando de Soto jura este martes 24 de febrero como presidente del Consejo de Ministros del gobierno del izquierdista José María Balcázar (Perú Libre), en una ceremonia en Palacio de Gobierno.

Si bien Palacio de Gobierno adelantó el domingo que la ceremonia de juramentación del gabinete ministerial se realizará este martes, aún no realiza la convocatoria oficial.

🔴 #Comunicado | La Presidencia de la República del Perú informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/JUddpN0JjQ — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 23, 2026

Según adelantó El Comercio, hasta el momento serían ratificados los ministros de Economía, Dennisse Miralles, y de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, ambos nombrados por el ahora censurado mandatario José Jerí.

Durante los últimos días, Balcázar sostiene una serie de reuniones con representantes de partidos políticos y posibles cartas para el Gabinete Ministerial.

Poco después de su juramentación, el mandatario adelantó que iba a evaluar al equipo que deja José Jerí. “Voy a tener que evaluar a los ministros y si hay algunos que merecen quedarse con nosotros los invitaremos que continúen. (...) En el caso de la ministra de Economía, vamos a conversar con ella, qué es lo que tiene allí, cuáles son sus puntos de vista y sobre esa marcha nosotros vamos a buscar un consenso”, dijo en RPP.

Balcázar asumió la Presidencia de la República hace casi una semana- el 18 de febrero- tras ser elegido por el Congreso como titular de la Mesa Directiva. Tras una serie de conversaciones, la tarde del domingo 22 confirmó la designación de De Soto como jefe de su Gabinete.