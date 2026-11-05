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Presidenta Keiko Fujimori brinda un balance de su gestión al cumplir 100 días desde que juró al cargo el 28 de julio (Fotos y composición: El Comercio)
Presidenta Keiko Fujimori brinda un balance de su gestión al cumplir 100 días desde que juró al cargo el 28 de julio (Fotos y composición: El Comercio)
Por Martín Calderón

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, presenta esta noche un balance de los primeros 100 días de su gobierno, período marcado por el pedido de facultades al Congreso, las acciones frente al fenómeno de El Niño y los altos índices de criminalidad. Así lo confirmó Palacio de Gobierno, pero la hora exacta aún no se ha precisado.

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