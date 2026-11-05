La presidenta de la República, Keiko Fujimori, presenta esta noche un balance de los primeros 100 días de su gobierno, período marcado por el pedido de facultades al Congreso, las acciones frente al fenómeno de El Niño y los altos índices de criminalidad. Así lo confirmó Palacio de Gobierno, pero la hora exacta aún no se ha precisado.

Sigue aquí la señal de TV Perú:

Según la reciente encuesta de Datum Internacional para América Multimedia, el 47% de los peruanos considera que la mandataria ha realizado una gestión regular en sus primeros 100 días de gobierno. En tanto, el 38% la califica como mala y el 10% como buena.

En el norte del país, el 51% califica la gestión de Fujimori como regular, el 36% como mala y el 9% como buena. En Lima y Callao, la evaluación regular alcanza el 50%, mientras que el 32% considera que la gestión es mala y el 15% que es buena.

Hace unos días, la prensa le consultó al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, su balance sobre esta primera etapa del Gobierno, sin embargo solo indicó que la propia mandataria lo brindará este jueves.

“El balance lo hará la presidenta el día jueves. Lo que todos debemos tener claro es que hay gobierno, hay una presidenta, liderazgo, una visión sobre a dónde queremos ir, hay decisiones que tienen que ir avanzando y los resultados los veremos en el tiempo, pero estamos avanzando”, señaló.