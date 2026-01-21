José Jerí brinda esta tarde conferencia de prensa por reuniones no registradas con empresario chino

El presidente José Jerí brinda esta tarde, en Palacio de Gobierno, una conferencia de prensa tras presentarse ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para explicar sus reuniones no registradas y fuera de Palacio de Gobierno con el empresario chino Zhihua Yang.

Durante su presentación, reveló más visitas al chifa de Zhihua Yang para cenar o almorzar: el 3 y el 9 de diciembre. “Se podría entender que es una trampa”, afirma al preguntar ¿por qué no han mostrado los videos de esos días?.

Al referirse a la reunión en el chifa, el 26 de diciembre, Jerí afirma que también recibió una invitación a China, pero no aceptó el viaje.

“Fue una conversación circunstancial, (de temas) entre ellas la celebración de la Amistad Perú China. Y también se me invitó nuevamente a China (...) no pude aceptar el viaje por distintos motivos”, expresó.

Mira aquí la presentación de José Jerí ante la Comisión de Fiscalización:





Jerí acudió a la sede del Parlamento a las 2 de la tarde, mientras en el Congreso las bancadas principalmente de izquierda, reúnen firmas para presentar mociones que buscan su remoción de Palacio de Gobierno.

Se trata de pedidos de censura en su calidad de presidente del Congreso, cargo que lo llevó a jurar como mandatario tras la vacancia de Dina Boluarte, así como una moción para destituirlo de la jefatura de Estado.

La mayor crisis de este gobierno se inició el domingo 11 de enero cuando Punto Final difundió un video de jerí ingresando -a altas horas de la noche y con capucha, a un chifa de San Borja, donde se reunió con el citado empresario chino. Esta cita no fue registrada y Jerí dio versiones contradictoras sobre los motivos del encuentro.

Así acudió José Jerí a la reunión con el empresario chino Zhihua Yang el pasado 26 de diciembre del 2025 en San Borja. (Foto: Captura Punto Final)

Los cuestionamientos aumentaron el domingo 18, cuando Cuarto Poder difundió un nuevo video de una segunda reunión -la tarde del 6 de enero- con el mismo empresario, pero ahora en el comercio de Zhinhua Yang (Market Capón) en la calle Paruro, del Centro de Lima. El encuentro tampoco fue registrado y se desarrolló justo el día en que el local había sido clausurado por la Municipalidad de Lima.