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Keiko Fujimori en una reunión con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Foto: EFE/ @CancilleriaPeru
Keiko Fujimori en una reunión con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Foto: EFE/ @CancilleriaPeru
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Por Thalía Cadenas

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, y su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa se reunirán este martes 20 de octubre.

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