La presidenta de la República, Keiko Fujimori, y su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa se reunirán este martes 20 de octubre.

Ambos mandatarios encabezarán el Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional, en el que suscribirán una Declaración Presidencial y adoptarán el Plan de Acción de Lima 2026.

El encuentro fue anunciado en las redes sociales de la Cancillería Peruana.

Al día siguiente, la Presidenta Keiko Fujimori y el Presidente Daniel Noboa encabezarán el Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional. https://t.co/2zNY6hIich — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) October 19, 2026

De otro lado, la cancillería ecuatoriana destacó las prioridades de la agenda binacional que buscan fortalecer las relaciones bilaterales e impulsar la cooperación en materia de seguridad, comercio, integración y desarrollo fronterizo, en beneficio de ambos países.

“Ecuador priorizará la seguridad, el desarrollo fronterizo, el comercio, la inversión y proyectos que generen beneficios concretos para las comunidades de frontera”, subrayó en su cuenta oficial de X.

🇪🇨🤝🇵🇪 Ecuador y Perú fortalecen su agenda bilateral por la integración y el desarrollo conjunto. Dos días de una intensa agenda para establecer compromisos estratégicos en seguridad, comercio, ambiente y conectividad. 👉 Desliza y descubre las prioridades y autoridades que encabezan este encuentro binacional. — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) October 19, 2026

Previamente, los cancilleres de Perú y Ecuador, Carlos Espá y Roberto Kury Pesantes, encabezaron la instalación de la XVIII Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana en el Palacio de Torre Tagle, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La reunión tuvo como objetivo revisar los avances del trabajo conjunto entre ambos países y evaluar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Acción de Quito 2025, así como aprobar la agenda del Gabinete Binacional de este martes 20.

En dicha sesión, Espá recordó que la Comisión de Vecindad Peruano - Ecuatoriana fue establecida en 1998 y “ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento de la relación entre nuestros países”.

“Su relevancia se vio significativamente reforzada en el 2022 al ser elevada a la condición de mecanismo preparatorio de los encuentros presidenciales y gabinetes binacionales, consolidándose como una instancia estratégica para la coordinación de nuestra agenda común”, dijo.

En esa línea, remarcó que le corresponde a la comisión aprobar la agenda temática que será sometida a consideración de Fujimori y Noboa, así como el proyecto de la Declaración Presidencial de Lima, la misma que será suscrita por ambos jefes de Estado.