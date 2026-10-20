Las iniciativas aprobadas por el Pleno abren nuevos espacios de trabajo dentro del Senado para abordar asuntos que permanecen en la agenda pública. Foto: Congreso.
Las iniciativas aprobadas por el Pleno abren nuevos espacios de trabajo dentro del Senado para abordar asuntos que permanecen en la agenda pública. Foto: Congreso.
Por Redacción EC

El pleno del Senado de la República debate este miércoles, desde las 10 de la mañana, el dictamen de la Comisión de Constitución que delegada facultades especiales al Gobierno para legislar en 27 materias referidas a la lucha contra la criminalidad y al fenómeno El Niño.

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