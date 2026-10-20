El pleno del Senado de la República debate este miércoles, desde las 10 de la mañana, el dictamen de la Comisión de Constitución que delegada facultades especiales al Gobierno para legislar en 27 materias referidas a la lucha contra la criminalidad y al fenómeno El Niño.

La comisión, presidida por Carlos Mesía, aprobó el texto con los votos de siete senadores de Fuerza Popular, Renovación Popular y Obras.

No acudieron Juntos por el Perú (Víctor Cutipa, Iber Maraví, Humberto Morales), Ahora Nación (Ruth Luque) y Partido del Buen Gobierno (Patricia Iturregui).

Primero, dieron luz verde al texto de la Cámara de Diputados que delega facultades al gobierno en 20 puntos y durante 90 días. Luego aprobaron incluir siete ítems adicionales.

La Cámara Alta, presidida por Miguel Torres, está integrada por 60 senadores de Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación.

“Se propone la ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño. Iniciativa. Cámara de Diputados (Poder Ejecutivo - con carácter de urgencia). Comisión de Constitución. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Senado el 19 de octubre de 2026. En cumplimiento del literal c) del artículo 116 del Reglamento del Senado, se incorporó a la Agenda del Pleno del Senado”, detalla la agenda del pleno.

Mira aquí la sesión de la Comisión de Constitución: