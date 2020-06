La comisión investigadora conformada para indagar los contratos entre el cantante Richard Cisneros –conocido como Richard Swing– y el Ministerio de Cultura desde el 2018, realizará este viernes, a las 9 de la mañana, su primera sesión. En ella participarán tanto Cisneros como las exministras de Cultura Patricia Balbuena y Sonia Guillén. Además, en la citación se incluyó a Jorge Apoloni, exsecretario general del Mincul, quien habría sido uno de los primeros altos funcionarios en firmar la solicitud de servicios del intérprete.

Antes de la instalación, el congresista Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, deberá someter a votación si la sesión se realiza de manera pública o reservada. Fernando Meléndez, vocero de Alianza para el Progreso (APP), objetó que la cita se realice en privado y presentó un pedido para que sea pública.

Previo a la presentación de la agenda de trabajo de la comisión investigadora, el congresista Edgar Alarcón, presidente del grupo parlamentario, dijo que la sesión del viernes 12 sería de carácter reservado.

“No entendemos [por qué se dijo ayer que la sesión sería reservada] tendrá que explicar a la comisión. Más allá de su opinión, la sesión extraordinaria mañana debe ser pública y abierta”, dijo Meléndez, miembro titular de la Comisión de Fiscalización e integrante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP).

De acuerdo con el artículo 88 del Reglamento del Congreso, las sesiones de las Comisiones Investigadoras son reservadas y el levantamiento de la reserva solo procede cuando:

La materia de su indagación o sus deliberaciones no incluyan aspectos que afectan a la intimidad, honra o dignidad personal de los sujetos pasivos de la investigación o de sus familias.

Cuando la materia de la investigación o sus deliberaciones no afecte el derecho a la reserva tributaria ni al secreto bancario de los investigados.

Cuando la materia de la investigación o de sus deliberaciones no comprometa asuntos vinculados a la seguridad nacional.

En comunicación con El Comercio, el congresista Edgar Alarcón dijo que el carácter reservado de la comisión “es una propuesta que todavía no se ha decidido”, y que la decisión final se tomará antes de iniciar la sesión. La comisión investigadora se instalará el viernes a las 9 de la mañana.

“Mañana, en presencia de los congresistas que van a ver o asistir, se toma la decisión [de si se mantiene reservada o pasa a ser pública]. Si hubiese alguna propuesta diferente, se pone a votación y se toma la decisión por mayoría”, dijo Alarcón.

Uno de los pedidos formulados para que la sesión del viernes sea pública fue formulado por el congresista Meléndez. “En aras de la transparencia y porque el caso Richard Swing es de relevancia e interés, debe ser pública, transmitida por el canal del Congreso y abierta. Esa es la posición de la bancada y como miembro titular de la comisión estoy formalizando el pedido. Por eso, esta sesión debe ser pública”, dijo a El Comercio.

"Las sesiones reservadas ya no deberían ser una práctica congresal, salvo si son asuntos de seguridad nacional", dijo Meléndez a El Comercio.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, el levantamiento de la reserva de este tipo de sesiones “se hace a solicitud de no menos de dos miembros de la Comisión Investigadora y requiere el acuerdo de la mayoría del número legal de sus miembros”.

“Voy a cumplir lo que dice el Reglamento del Congreso y lo que tome la decisión la mayoría de integrantes de la comisión. Particularmente, pienso que la comisión debería ser cerrada y guardar la reserva y prudencia de parte de los invitados a declarar. Vamos a respetar y tener los protocolos de la parte sanitaria, así como de la parte procedimental”, dijo Alarcón.

Explicó que se tiene como objetivo “prevenir” la revelación de temas de carácter personal e institucional. “Me parece que en un proceso de investigación se puede estar incluso adelantando opinión si lo hacemos abiertamente y se generen especulaciones. Pero, es una opinión personal, la decisión es de la mayoría de la comisión”, finalizó.

Por su parte, Meléndez opinó que el Congreso “no debería seguir los malos ejemplos del pasado”, pues, a su consideración, las comisiones reservadas deben darse cuando hay intereses nacionales involucrados.

“Sesiones del caso Richard Swing, en el que ya la fiscalía ha abierto un proceso de investigación preliminar, no tiene que ser reservado”, añadió Meléndez.

El abogado Alejandro Rospigliosi explicó que las sesiones, según el Reglamento del Congreso, pueden ser secretas si es que se debate: el secreto bancario o el secreto de las comunicaciones. “Pero, aún esa data no la tiene la comisión investigadora porque recién ha empezado. Es válido que se abierta”, dijo Rospigliosi.

De acuerdo con su análisis, lo que debe ocurrir es evitar “el show” del que Cisneros había hablad semanas atrás. “Simplemente invocar a que los congresistas seas prolijos en sus preguntas para que ellos no contribuyan al show”, dijo.

Para él, poner los reflectores de la opinión pública en el caso a través de los medios disuade más las conductas, “hace que la investigación sea más amplia, ayuda a que no se archiven las cosas y que no haya impunidad. El riesgo es que un mal parlamentario induzca a un show. Que los parlamentarios no caigan en la provocación de inducirlo”, finalizó.

Las preguntas y agenda

El congresista Alarcón explicó a este Diario que uno de los primeros puntos que abordarán en la sesión de investigación serán las nueve contrataciones entre Cisneros y el Mincul que sumaron, en total, S/175.400.

“Las preguntas van a girar en torno a la contrataciones que tuvo [Richard Cisneros]. Que explique la experiencia que ha tenido, con quién coordinaba, quién le dio las facilidades para hacer las contrataciones. Todo será por las contrataciones”, precisó Alarcón.

La agenda de la comisión investigadora no solo abordará las indagaciones al caso Swing, también las normas presupuestales, de contrataciones y funcionarios que participaron en estas desde el 2018. Respecto a los contratos alrededor de Cisneros, se indagarán los procesos desde que se estableció la necesidad de este servicio hasta los pagos que se realizaron.