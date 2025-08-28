Tras el nombramiento de Juan José Santivañez como ministro de Justicia y Derechos Humanos, se dispuso que el puesto que ocupaba como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial sea encargado a Fredy Hernán Hinojosa Angulo.

Este último es vocero de la presidenta Dina Boluarte, pues ocupa el puesto de Jefe de Gabinete de Asesores de la Secretaría General del Despacho Presidencial, en el cual continuará pese a las nuevas funciones que le han sido encargadas.

Así lo señala una resolución de la Secretaría General del Despacho Presidencial, que lleva la fecha del 26 de agosto.

Resolución que designa a Hinojosa en las funciones de Santiváñez en el Despacho Presidencial.

Como se recuerda Fredy Hinojosa Angulo estuvo a cargo de Qali Warma cuando Dina Boluarte era la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, durante la gestión de Pedro Castillo como presidente.

Ya en Palacio Boluarte lo designó jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República.

Luego, en el 2023 y en un contexto de creciente desaprobación hacia la gestión presidencial, fue presentado como vocero oficial de la presidencia, pese a que el artículo 123 de la Constitución señala que el portavoz autorizado del gobierno es el primer ministro.

Martes 17 de Diciembre 2024 Pueblo libre : la Fiscalía, en conjunto con la Policía Nacional del Perú. Realizaron allanamiento en la vivienda de Fredy Hinojosa Angulo, actual vocero presidencial. Foto: César Bueno @photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

Fredy Hinojosa al mando de Qali Warma

Hinojosa también es investigado por presuntas irregularidades en la gestión de Qali Warma. El Poder Judicial incluso dictó impedimento de salida del país en su contra.

Según las investigaciones fiscales, Fredy Hinojosa favoreció a Frigoinca al comprarle conservas adulteradas cuando fue jefe de Qali Warma, entre los años 2019 y 2022. Su tarea consistía en firmar las resoluciones que cambiaron las directivas de compra para que la empresa del fallecido Nilo Burga ganase las licitaciones.

Gracias a ello, la empresa le vendió al Estado las conservas Don Simón, que no solo incumplían con los estándares de calidad y sanidad, sino que fueron la presunta causa de la intoxicación de escolares en situación de pobreza.

Hinojosa, de 50 años, es abogado y administrador por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se desempeña en el sector público como alto funcionario desde hace más de un década. Fue secretario general del Ministerio de Cultura, asesor en el Ministerio de Trabajo, director de programas sociales, entre otros cargos.