Encuentro entre Fuerza Popular y el Ejecutivo por reforma no está asegurado

A pesar de que el jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, inició ayer una ronda de diálogo con diferentes bancadas, hasta el momento no llega desde el Ejecutivo una invitación a Fuerza Popular para sostener un encuentro en el marco de la propuesta para adelantar las elecciones al 2020.

Así lo dio a conocer el vocero de la bancada fujimorista, Carlos Tubino, quien mencionó que un encuentro entre la agrupación naranja y el primer ministro no está confirmado.

El portavoz añadió que, de llegar una invitación, esta tendrá que ser analizada primero por Fuerza Popular y a partir de ello “evaluaremos las acciones a tomar”.

“Primero porque no hemos recibido ninguna invitación, y lógicamente evaluaremos de qué se trata esa invitación y sobre todo el lugar en donde se podría desarrollar esa invitación, que de ninguna manera sería en la PCM”, refirió Carlos Tubino a El Comercio.

Sobre este último punto, el parlamentario indicó que Fuerza Popular ya ha concurrido en anteriores ocasiones a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Entonces, si se da un diálogo con nosotros, tendrá que ser en un lugar neutral o diferente [para] ir nosotros nuevamente a escuchar al premier”, remarcó.

A pesar de ello, Carlos Tubino refirió que su bancada no le cierra la puerta del diálogo con el Ejecutivo. No obstante, el vocero dejó entrever su incomodidad puesto que, a su entender, el Gobierno no ha mostrado su disposición de sostener un encuentro con ellos.

“Nosotros no decimos que no vamos a dialogar. Simplemente que el interés de este diálogo vemos que no parte de la PCM con nosotros. Siempre hemos estado abiertos [al diálogo]. Y lógicamente cuando llega una invitación de ese tipo en donde somos segundones, entonces evaluaremos el tema de acuerdo al temario y a lo que se quiera indicar [en la reunión]”, aseveró.

Consultado sobre si consideraban que debieron ser invitados por el primer ministro Salvador del Solar primeros (en lugar de Peruanos por el Kambio), Tubino señaló: “No, nosotros no necesitamos ser primeros. [Pero] No hemos escuchado ninguna declaración del premier en el sentido de que va a abrirse al diálogo con nuestra bancada. No hemos escuchado nada”.

“No necesariamente el mismo día, pero cuando uno hace una invitación dice 'yo voy a invitar a tales en tal día, tales el otro día' y cosas por el estilo”, mencionó el vocero en otro momento.