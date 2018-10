El presidente Martín Vizcarra es el hombre más poderoso del Perú, seguido por su primer ministro, César Villanueva, y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quienes comparten el segundo lugar, según la XXXVIII Encuesta del Poder, difundida este domingo por la revista "Semana Económica".

De acuerdo al estudio, realizado por Ipsos Perú, el 94% considera a Vizcarra como la persona más poderosa. El mandatario subió 13 puntos porcentuales respecto a agosto pasado.

Por su parte, Villanueva y Fujimori comparten el segundo lugar con 60 %, pero en el caso de la lideresa de Fuerza Popular, registra un descenso de 21% respecto a agosto. Ello en medio de la crisis política que atraviesa su partido y el pedido de prisión preventiva que pesa en su contra.

La tercera persona más poderosa es el presidente del Congreso, Daniel Salaverry; la cuarta, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry; la quinta, el ex presidente Alan García.

Por primera vez aparecen en la lista de los más poderosos el juez Richard Concepción Carhuancho (puesto 11) y el fiscal José Domingo Pérez (puesto 20). El primero evalúa el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Keiko Fujimori, solicitado por Pérez.



Cabe resaltar que, según detalla "Semana Económica", una primera versión de la encuesta se realizó antes de la cuestión de confianza que propuso el Ejecutivo el 16 de septiembre. El sondeo se volvió a realizar luego de que ese poder del Estado le ganara la partida al Legislativo y cambiara el escenario político.

En relación a la encuesta publicada el año pasado, la XXXVII Encuesta del Poder, colocaba como la persona más poderosa al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, con 96%, y a Keiko en el segundo lugar con 90%. Es decir, la lideresa del fujimorismo ha caído 30 puntos porcentuales entre el 2017 y el 2018.

Esta es la lista de los más poderosos, según la encuesta Ipsos Perú 2018:

1. Martín Vizcarra, presidente de la República

2. César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros, y Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular

4. Daniel Salaverry, presidente del Congreso de la República

5. Pedro Chávarry, fiscal de la Nación

6. Alan García, ex presidente de la República

7. Roque Benavides, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

8. Dionisio Romero, empresario

9. Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima

10. Mercedes Aráoz, primera vicepresidenta de la República y congresista

11. Richard Concepción Carhuancho, juez de investigación preparatoria

12. Carlos Rodríguez-Pastor, empresario (Grupo Intercorp)

13. Jorge Muñoz, alcalde electo de Lima Metropolitana

14. Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas

15. Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva

16. Víctor Prado Saldarriaga, presidente del Poder Judicial

17. César Acuña, líder de Alianza para el Progreso

18. Gustavo Gorriti, periodista, director de IDL Reporteros

19. Mario Vargas Llosa, escritor

20. José Domingo Pérez, fiscal

21. Allan Wagner, presidente de la Asociación Civil Transparencia, ex canciller

22. Pedro Barreto, cardenal de la iglesia católica

23. Mauricio Mulder, congresista

24. Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana de fútbol

25. Alex Fort Brescia, empresario

26. Verónika Mendoza, lideresa de Nuevo Perú

27. Jorge Nieto Montesinos, ex ministro de Defensa

28. Vicente Zeballos, ministro de Justicia

29. Rosa María Palacios, periodista

30. Rafael Vela Barba, fiscal superior

Ficha Técnica:

Agosto

Técnica: Encuestas en línea auto administradas

Muestra: 207 encuestados

Fechas de campo: Del 3 al 20 de agosto del 2018



Octubre:

Técnica: Encuestas en línea auto administradas

Muestra: 156 encuestados

Fechas de campo: Del 12 al 16 de octubre del 2018