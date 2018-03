Encuesta Datum: ¿Cuál es la aprobación de los líderes políticos?

La reciente encuesta de Datum Internacional da cuenta de la aprobación y desaprobación de los principales líderes políticos del país como, por ejemplo, los hermanos Keiko y Kenji Fujimori. En esta ocasión, el hoy parlamentario no agrupado cuenta con una aprobación de 34%, mientras que la lideresa de Fuerza Popular tiene 24%.

En ese sentido, de acuerdo con Datum, Keiko Fujimori muestra una desaprobación de 70% y su hermano Kenji de 60%. En ambos casos, un 6% de encuestados no sabe o no opina.

El siguiente en la lista con mayor aprobación es el ex candidato presidencial Julio Guzmán, quien obtuvo un 30% de respaldo y un 50% de rechazo. Al menos un 20% no precisó su respuesta.

Un 29% aprueba a Alfredo Barnechea, ex candidato por el partido Acción Popular, y un 50% lo desaprueba. En caso del también escritor, 21% de encuestados no sabe o no opina.

El mismo porcentaje de aprobación de Keiko Fujimori lo tiene la lideresa del movimiento Nuevo Perú, Verónika Mendoza. Un 24% aprueba la labor que viene realizando mientras que un 62% mostró su rechazo. Un 13% prefirió no precisar su respuesta.

Más abajo se ubican los izquierdistas Gregorio Santos, líder del Movimiento de Afirmación Social (MAS), y Marco Arana, líder del Frente Amplio. Santos consiguió un 16% de aprobación y Arana un 13%.

En desaprobación, Gregorio Santos obtuvo un 57% y el también congresista Marco Arana un 56%. Un 27% y 31%, respectivamente, señaló que no sabe o no opina.

En último lugar de la encuesta se ubica el dos veces mandatario Alan García, líder del Partido Aprista Peruano. Un 8% aprueba su labor mientras que un 88% de encuestados mostraron su rechazo. Al menos un 4% no precisó su respuesta.

─Ficha técnica─

Encuesta de Datum Internacional a nivel nacional. Muestra: 1,200 encuestas efectivas. Margen de error: ±2.8%. Nivel de confianza: 95%. Fecha de campo: 01 al 05 de marzo de 2018.

