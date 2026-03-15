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Resumen

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(Foto: El Comercio)
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Por Sebastian Ortiz Martínez

A menos de un mes para las elecciones generales- en las que se elegirá al nuevo presidente de la República, a los integrantes del Senado, la cámara de diputados y Parlamento Andino- el 53% no conoce el símbolo del partido político por el que votará para mandatario, según la última encuesta de Datum para América Televisión.

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