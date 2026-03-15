A menos de un mes para las elecciones generales- en las que se elegirá al nuevo presidente de la República, a los integrantes del Senado, la cámara de diputados y Parlamento Andino- el 53% no conoce el símbolo del partido político por el que votará para mandatario, según la última encuesta de Datum para América Televisión.

En el estudio de opinión, que fue difundido en “Cuarto Poder” y realizado entre el 6 y 10 de marzo, el 47% señaló que sí tiene conocimiento sobre el logo partidario del candidato presidencial al que apoyará.

Por ejemplo, los postulantes con mejor reconocimiento de símbolo son Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (82%), Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (77%), Wolfgang Grozo, de Integridad Democrática (76%), Rafael López Aliaga, Renovación Popular (72%), y Alfonso López Chau, de Ahora Nación (70%), entre sus propios votantes.

Además, el 40% refirió que ya tiene decidido su voto y que no lo cambiará. No obstante, el 34% de encuestados indicó que “no ha pensado en nada”, mientras un 24% que “está pensando” su respaldo “entre algunas opciones”.

Respecto a los planes de gobierno de los candidatos presidenciales, solamente el 8% señaló que lo ha leído por completo algunos de estos, mientras el 24% que lo ha revisado por partes.

Sin embargo, el 55% subrayó que no ha leído ninguno de estos documentos y el 13% que solo chequea “resúmenes en medios o en redes sociales”.

Disputa por el tercer lugar

Frente a la encuesta anterior, de hace una semana, López Aliaga pasó del 10% de intención de voto a 11,4%. Con ello, mantiene el empate técnico con Fujimori Higuchi, quien tiene 10,9%, en el primer lugar.

El candidato presidencial de Renovación Popular ha logrado pasar de 15,4% a 19,3% en Lima y el Callao, que es su principal bastión. Esto luego de que diferentes partidos lo señalaran como el principal responsable del ascenso de José María Balcázar (Perú Libre) a la presidencia de la República, a raíz del apoyo de su partido a la censura de José Jerí.

López Aliaga, además, mantiene una alta votación en los sectores socioeconómicos A/B con 22,7%, mientras Fujimori lo hace el E con 17,4%.

La encuesta de Datum también muestra que la pelea por el tercer lugar está entre López Chau (6,5%), Grozo (5,1%) y Álvarez (4%). Este último bajó un punto porcentual, mientras que los dos primeros tuvieron ascensos moderados.

El exgobernador regional de La Libertad César Acuña (Alianza para el Progreso) pasó de 5,2% a 3,8% en la última semana.

En el sector etario en el que bajó más fue en los jóvenes entre 18 y 24 años: de 10,8% a 5,7%. Y en el caso de los adultos entre 45 y 54 años, pasó de 4,1% a 1,5%.

Detrás de Acuña se ubican el excongresista Yonhy Lescano, de Cooperación Popular (3,2%), y el exministro de Defensa Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno (2,5%). Este último pasó de 0,1% a 2,5% entre febrero y lo que va de marzo.

Fuera de “otros” están Mario Vizcarra, de Perú Primero (1,7%), Ricardo Belmont, de Obras (1,6%), George Forsyth, de Somos Perú (1,5%), y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (1,4%). El voto blanco, viciado y por ninguno reúne el 21,5%, mientras el no sabe, 15,2%.

Vizcarra pasó de 6,5% en enero a 1,7% en marzo, siendo una de las caídas más marcadas en lo que va de la elección.