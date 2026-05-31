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Resumen

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En la recta final de esta corta campaña por la segunda vuelta, el debate presidencial de esta noche podría inclinar la balanza y terminar definiendo quién gobernará el país. No es una especulación. Más de la mitad de peruanos –específicamente, un 57%– considera que el evento será decisivo para definir su voto, según revela una encuesta de Datum Internacional para El Comercio. Las cifras evidencian, además, una contienda todavía ajustada.

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