Solo el 43% de los peruanos asegura que ha decidido su voto y que no lo cambiará, mientras que el 57% aún no lo ha definido. En este último grupo se encuentran quienes afirman que todavía evalúan opciones, quienes no han pensado nada su voto pese a la cercanía de la contienda y quienes no saben por quién votar. En estricto, se trata de más de la mitad de la población, según revela la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio.

El estudio, realizado del 13 al 17 de marzo, muestra además que el tablero electoral sigue en movimiento en cuanto a la intención de voto, aunque con variaciones todavía dentro del margen de error de ±2,5 puntos. Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) continúan en empate técnico en el primer lugar, situación en la que se encuentran desde inicios de mes.

Detrás se ubica Alfonso López Chau (Ahora Nación), quien se mantiene estable, mientras que Carlos Álvarez (País para Todos) registra un ligero incremento. Además, Jorge Nieto (Buen Gobierno) sube de 2,5% a 4,6%, mientras que Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) cae de manera significativa de 5,1% a 2,5% respecto de la última medición.

Aun así, en la propia intención de voto se observa que más de un tercio del electorado opta por ninguno, blanco, viciado o no sabe, lo que confirma que, si bien la indecisión se ha reducido relativamente desde diciembre, aún no hay liderazgos consolidados. Y, por primera vez, se presentan escenarios en una eventual segunda vuelta entre quienes lideran las preferencias [ver gráfica].

Por otro lado, la encuesta evidencia un cambio en la forma en que los electores prevén emitir su voto. Si bien en enero predominaba, con un 57%, la intención de realizar un voto cruzado (es decir, elegir distintas agrupaciones según el cargo), para marzo esta proporción se reduce a 43%.

En paralelo, aumenta de 26% a 41% el porcentaje de quienes afirman que marcarán por una misma agrupación en toda la cédula; es decir, que optará por un voto lineal.

Urpi Torrado, CEO de Datum, explicó que un voto lineal podría favorecer a los candidatos que pasen a la segunda vuelta, pues les asegura tener una bancada importante en el Congreso. En tanto, un voto cruzado aseguraría la presencia de otras agrupaciones en el Congreso y, con ello, la pluralidad de puntos de vista y la mejor distribución del poder.

Sobre los factores que podrían explicar la reducción drástica del deseo de efectuar un voto cruzado, refirió que los peruanos han tenido ahora acceso a la cédula y la ven confusa, lo que despierta el temor a equivocarse, votar mal y con ello anular el voto.

También la alta proliferación de partidos y, con ello, de candidatos, lo que hace prácticamente imposible a la ciudadanía revisar todas las hojas de vida, incluso reduciendo este ejercicio a solo dos o tres partidos.

“Asimismo, influye el hecho de que la campaña ha estado bastante fría. La ciudadanía no está conectada con el proceso, los niveles de indecisión son todavía elevados, nuestros estudios revelan altos niveles de desafección política, esta falta de involucramiento también influye en el cambio de opinión y se toma el camino más fácil para cumplir con la obligación de votar”, explicó Torrado al respecto.