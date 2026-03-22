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Resumen

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Solo el 43% de los peruanos asegura que ha decidido su voto y que no lo cambiará, mientras que el 57% aún no lo ha definido. En este último grupo se encuentran quienes afirman que todavía evalúan opciones, quienes no han pensado nada su voto pese a la cercanía de la contienda y quienes no saben por quién votar. En estricto, se trata de más de la mitad de la población, según revela la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.