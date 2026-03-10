A poco más de una semana para que el Gabinete Ministerial, liderado por la economista Denisse Miralles, acuda al Congreso a solicitar el voto de confianza, el 57% cree que este equipo “está copado” por gente de los candidatos presidenciales César Acuña (Alianza para el Progreso) y Vladimir Cerrón (Perú Libre), según la última encuesta de Datum para América Televisión. Este último está prófugo de la justicia desde octubre de 2023.

El economista Hernando de Soto, quien iba a jurar inicialmente como primer ministro, denunció que Acuña y Cerrón bloquearon su designación. Además, que recibió entre 10 y 20 llamadas del ex gobernador regional de La Libertad, presuntamente para tener injerencia en la conformación de su Gabinete Ministerial.

Al respecto, el 20%, de acuerdo con el estudio de opinión difundido en Canal N, considera falsa esta versión de De Soto, mientras el 23% no sabe.

Además, el 65% está en desacuerdo con el nombramiento de Denisse Miralles, quien fue titular de Economía y Finanzas en la administración de José Jerí, como primera ministra. El 11% respalda esta decisión, y el 24%, no sabe.

El 51% opina que el Parlamento no debería otorgar el voto de confianza al nuevo Gabinete ministerial, mientras el 32% sí. Y el 17% no sabe.

Al cierre de esta nota, al menos 60 parlamentarios respaldarían el voto de investidura al equipo de Miralles. Las bancadas de Renovación Popular y Avanza País han adelantado que no darán la confianza. Y desde Fuerza Popular, la candidata presidencial, Keiko Fujimori, ha dicho que su agrupación no dará su apoyo si el Ejecutivo mantiene las clases virtuales para los escolares de los colegios particulares en medio de la crisis por el GNV.

En negativo

A tres semanas de iniciado su mandato, el presidente José María Balcázar (Perú Libre) es desaprobado por el 63%, según la misma encuesta de Datum.

Y su labor al frente del gobierno- marcado por la crisis energética- solamente es apoyada por el 13%. El 24% restante, no sabe.

Balcázar tiene mayor rechazo en Lima y el Callao con 69%, donde precisamente se han suspendido las clases escolares de los colegios privados y se ha ordenado ir a remoto. Le siguen el norte (63%) y el sur (61%), zonas del país donde las lluvias y el desborde de los ríos han dejado muertos, heridos y damnificados.

El 50% de encuestados cree que el presidente concluirá su mandato el 28 de julio próximo, mientras el 37% que no.

Asimismo, el 60% refirió que no confía en el jefe de Estado, 31% que confía poco y solamente el 3% que confía mucho.

En ese contexto, el 57% opina que Balcázar no garantiza un proceso electoral “limpio y transparente” y el 26%, que sí.

El Congreso, el más poderoso

La encuesta de Datum para América Televisión también detalla la postura de la ciudadanía frente a la censura al hoy expresidente José Jerí (Somos Perú). El 46% considera que esta medida fue constitucional frente a un 40% que no. El 14% no sabe.

Jerí fue destituido por el Parlamento en medio de cuestionamientos por las reuniones no registradas que tuvo entre diciembre y enero último con Zhihua Yang, dueño del Salón Xin Yan (San Borja) y de Market Capón y proveedor del Estado, y otros empresarios de origen chino.

Yang- de acuerdo con un informe de una comisión investigadora del Parlamento- es un “facilitador” de las empresas chinas cuestionadas en el Perú.

El 49% señaló que existe un “alto riesgo” de que el presidente de la República que será elegido en las próximas elecciones generales pueda ser vacado por el nuevo Congreso bicameral. El 33% opina que el riesgo es mediano, mientras que solo el 9% que no existe este peligro.

En ese sentido, el 87% cree que el Parlamento tiene “más poder político en el país” que el presidente de la República.