A poco más de una semana para que el Gabinete Ministerial, liderado por la economista Denisse Miralles, acuda al Congreso a solicitar el voto de confianza, el 57% cree que este equipo “está copado” por gente de los candidatos presidenciales César Acuña (Alianza para el Progreso) y Vladimir Cerrón (Perú Libre), según la última encuesta de Datum para América Televisión. Este último está prófugo de la justicia desde octubre de 2023.
El economista Hernando de Soto, quien iba a jurar inicialmente como primer ministro, denunció que Acuña y Cerrón bloquearon su designación. Además, que recibió entre 10 y 20 llamadas del ex gobernador regional de La Libertad, presuntamente para tener injerencia en la conformación de su Gabinete Ministerial.
Al respecto, el 20%, de acuerdo con el estudio de opinión difundido en Canal N, considera falsa esta versión de De Soto, mientras el 23% no sabe.
Además, el 65% está en desacuerdo con el nombramiento de Denisse Miralles, quien fue titular de Economía y Finanzas en la administración de José Jerí, como primera ministra. El 11% respalda esta decisión, y el 24%, no sabe.
El 51% opina que el Parlamento no debería otorgar el voto de confianza al nuevo Gabinete ministerial, mientras el 32% sí. Y el 17% no sabe.
Al cierre de esta nota, al menos 60 parlamentarios respaldarían el voto de investidura al equipo de Miralles. Las bancadas de Renovación Popular y Avanza País han adelantado que no darán la confianza. Y desde Fuerza Popular, la candidata presidencial, Keiko Fujimori, ha dicho que su agrupación no dará su apoyo si el Ejecutivo mantiene las clases virtuales para los escolares de los colegios particulares en medio de la crisis por el GNV.
En negativo
A tres semanas de iniciado su mandato, el presidente José María Balcázar (Perú Libre) es desaprobado por el 63%, según la misma encuesta de Datum.
Y su labor al frente del gobierno- marcado por la crisis energética- solamente es apoyada por el 13%. El 24% restante, no sabe.
Balcázar tiene mayor rechazo en Lima y el Callao con 69%, donde precisamente se han suspendido las clases escolares de los colegios privados y se ha ordenado ir a remoto. Le siguen el norte (63%) y el sur (61%), zonas del país donde las lluvias y el desborde de los ríos han dejado muertos, heridos y damnificados.
El 50% de encuestados cree que el presidente concluirá su mandato el 28 de julio próximo, mientras el 37% que no.
Asimismo, el 60% refirió que no confía en el jefe de Estado, 31% que confía poco y solamente el 3% que confía mucho.
En ese contexto, el 57% opina que Balcázar no garantiza un proceso electoral “limpio y transparente” y el 26%, que sí.
El Congreso, el más poderoso
La encuesta de Datum para América Televisión también detalla la postura de la ciudadanía frente a la censura al hoy expresidente José Jerí (Somos Perú). El 46% considera que esta medida fue constitucional frente a un 40% que no. El 14% no sabe.
Jerí fue destituido por el Parlamento en medio de cuestionamientos por las reuniones no registradas que tuvo entre diciembre y enero último con Zhihua Yang, dueño del Salón Xin Yan (San Borja) y de Market Capón y proveedor del Estado, y otros empresarios de origen chino.
Yang- de acuerdo con un informe de una comisión investigadora del Parlamento- es un “facilitador” de las empresas chinas cuestionadas en el Perú.
El 49% señaló que existe un “alto riesgo” de que el presidente de la República que será elegido en las próximas elecciones generales pueda ser vacado por el nuevo Congreso bicameral. El 33% opina que el riesgo es mediano, mientras que solo el 9% que no existe este peligro.
En ese sentido, el 87% cree que el Parlamento tiene “más poder político en el país” que el presidente de la República.
Por Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional
Los resultados de las últimas encuestas confirman el malestar ciudadano frente a la reciente crisis política y el cambio de gobierno. La censura de José Jerí marcó el punto más visible de ese episodio, pero el descontento parece ir más allá de un solo hecho o de un solo personaje.
Encuestas previas ya mostraban un deterioro sostenido en la imagen de Jerí. Más de dos tercios de la población lo consideraba sospechoso de corrupción, lo que había debilitado su legitimidad política. Sin embargo, eso no significa que la forma en que se produjo su salida haya generado consenso. Las opiniones están divididas respecto a si la censura fue constitucional o no, lo que refleja un clima de incertidumbre institucional y una percepción extendida de que las reglas del juego político siguen siendo objeto de disputa.
Pero el rechazo ciudadano no se explica únicamente por ese episodio. El inicio del nuevo gobierno tampoco ha logrado generar confianza. José María Balcázar comienza su gestión con apenas 13% de aprobación, el nivel más bajo registrado para un inicio presidencial. Dina Boluarte inició su gestión con 16%.
El rechazo se sustenta, en buena medida, en la percepción de que detrás del nuevo gobierno ha habido negociación política y repartija. Más de la mitad de los peruanos cree que el partido de César Acuña, Alianza para el Progreso, y el de Vladimir Cerrón, Perú Libre, han copado el gabinete ministerial. Esa percepción alimenta la idea de que el Ejecutivo responde más a acuerdos entre élites políticas que a la búsqueda del desarrollo y crecimiento del país.
Aun así, la opinión pública no es completamente homogénea. Pese a la baja confianza que genera el gabinete Miralles, alrededor de un tercio de la población considera que se le debería otorgar el voto de confianza. Para ese sector, la prioridad es evitar una nueva crisis política y preservar cierta estabilidad institucional en un contexto marcado por la proximidad del proceso electoral.
Esta incertidumbre política también se refleja en las expectativas sobre el futuro del gobierno. La mitad de los peruanos cree que Balcázar logrará terminar su mandato, mientras que la otra mitad duda de que pueda hacerlo. Lo que ocurra en los próximos meses influirá en el clima político y en la confianza ciudadana de cara a las próximas elecciones.
