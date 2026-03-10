Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A poco más de una semana para que el Gabinete Ministerial, liderado por la economista Denisse Miralles, acuda al Congreso a solicitar el voto de confianza, el 57% cree que este equipo “está copado” por gente de los candidatos presidenciales César Acuña (Alianza para el Progreso) y Vladimir Cerrón (Perú Libre), según la última encuesta de Datum para América Televisión. Este último está prófugo de la justicia desde octubre de 2023.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.