Análisis…

Mecanismo de autoprotección, por Urpi Torrado

La inseguridad ciudadana continúa siendo el principal problema que enfrentan los peruanos y, cada vez más, también es una fuente de tensión política. A pesar de que la mandataria Dina Boluarte afirmó recientemente que el desborde de violencia “no es responsabilidad de la presidenta”, el 52% de peruanos considera lo contrario. Esta percepción mayoritaria no solo refleja el alto nivel de exigencia hacia el Ejecutivo, sino que desplaza al Congreso como principal responsable del problema, según los datos comparados con la encuesta de octubre pasado.

No obstante, hay matices. La misma encuesta indica que ha crecido en cinco puntos el porcentaje de ciudadanos que perciben que existe una estrategia gubernamental para enfrentar la inseguridad, probablemente en reconocimiento a medidas como la declaración del estado de emergencia. Aun así, la confianza no se ha recuperado del todo, en noviembre del 2023 la percepción era más favorable, y actualmente casi un tercio de los encuestados cree que a la presidenta le falta compromiso real para combatir el crimen y la delincuencia.

Asimismo, poco más de un tercio de los peruanos exige penas más severas para los delincuentes y señala como principales responsables de la impunidad a jueces y fiscales. La crítica a la justicia refleja un sentimiento de frustración generalizado: muchos creen que las leyes terminan favoreciendo a los delincuentes, mientras que la población se ve cada vez más vulnerable y sin respaldo.

La encuesta también registra una disminución en el porcentaje de personas que reportan que han sido víctimas de asaltos o robos. Sin embargo, esta mejora no se atribuye a una mejor gestión estatal, sino a las propias medidas de precaución que ha tomado la ciudadanía. Las más frecuentes son dejar de salir en las noches y no responder llamadas de números desconocidos. Es decir, los ciudadanos se están replegando como mecanismo de autoprotección, en un contexto donde perciben que las instituciones no están cumpliendo su rol. La falta de resultados se traduce en deterioro en la confianza hacia todas las entidades involucradas en la seguridad ciudadana, desde la policía hasta el sistema judicial, pues mientras los peruanos siguen adaptando su vida al miedo, la percepción de que están solos frente al crimen se vuelve cada vez más difícil de revertir.