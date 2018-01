El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) decidió el pasado 24 de diciembre otorgarle un indulto humanitario y derecho de gracia a Alberto Fujimori. Entre sus principales argumentos consideró la salud del ex presidente.

Tres días después, la Defensoría del Pueblo solicitó al viceministro de Justicia y presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Juan Falconí Gálvez, una copia íntegra del expediente que sustentó dicha medida.

Sin embargo, el último 13 de enero, el Ministerio de Justicia (Minjus) envió una carta a la defensoría para informar que no entregarían las copias del informe médico, debido a que este contenía “información privada” sobre la salud de Alberto Fujimori.

Tras estos acontecimientos, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, así como el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, han protagonizado una serie de discrepancias públicas. El último aseguró que el expediente del indulto “no es revisable”, mientras que Gutiérrez sostuvo que “no existen zonas ni actos liberados de control”.

Además, manifestó que el ex presidente no puede realizar actos políticos, ya que estos constituyeron el marco de su sentencia.

-Conducta política extraña-

​Para el analista político Luis Benavente, la posición que ha tomado el defensor del Pueblo respecto a este tema es “extraño”, debido a que usualmente la defensoría ha sabido manejar un “perfil bajo” en temas de coyuntura política.

“Luego de asumir el cargo, [Walter Gutiérrez] no ha tenido un rol protagónico, no ha tenido una agenda clara, no ha tenido un posicionamiento político de agenda y de pronto aparece con este tema”, indicó a El Comercio.

El analista estimó la posibilidad de que el defensor esté intentando congraciarse con aquellos parlamentarios de Fuerza Popular que lo eligieron para el cargo, ya que -según afirmó- ellos mismos mantuvieron una postura alejada respecto al indulto.

“Lo que veo es que hay una coincidencia entre la reacción de la bancada de Fuerza Popular ante el indulto con la postura del defensor del Pueblo. Me entra la duda si no hay aquí el pago de una deuda política de un defensor que se puede haber sentido favorecido por esta bancada”, expresó.

-La figura del indulto-

​ De otro lado, el analista político Luis Nunes consideró que los enfrentamientos entre los dos organismos del Estado aumentan la crispación política respecto a la figura del indulto otorgado a Alberto Fujimori que, desde su anuncio, generó diferentes reacciones a favor y en contra.

“No contribuye a mejorar la imagen, sino la empeora, crea más ambiente de crispación. Los dos funcionarios, tan pronto tengan la ocasión, deben reunirse y dar una imagen de que los organismos públicos tienen una tarea de coordinación y no de disputas internas de poder”, comentó.

Según ambos analistas, estas discusiones contribuyen a la polémica del indulto y surgen justamente a raíz de las reacciones iniciales que provocó esta medida. Para Luis Nunes, los indultos deberían seguir siempre un proceso transparente.

“Las historias de los indultos en el Perú no deberían tener apellido propio y deberían llevarse por un proceso absolutamente transparente y a la vista de la ciudadanía para que esta no tenga dudas sobre cómo se hizo”, concluyó.

