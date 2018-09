El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, que preside Enrique Bernales, se reunirá este mediodía para evaluar en qué medida procede un pronunciamiento del organismo sobre la carta que Renzo Reggiardo, candidato de Perú Patria Segura (PPS) a la alcaldía de Lima, dirigió ayer al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para justificar su ausencia al debate municipal.

Como se recuerda, Reggiardo firmó en agosto el Pacto Ético Electoral, el cual establecía en uno de sus puntos el compromiso de los candidatos a acudir a los debates organizados por el JNE. Ayer fue el primero con diez postulantes y el próximo domingo se realizará el segundo con los otros diez.

“Que no ha cumplido con el pacto es un hecho objetivo, no tengo que añadir ni citar nada, la cuestión es en qué términos los ha hecho”, dijo Bernales anoche a El Comercio precisando que aún no tomaba conocimiento del contenido de la carta de Reggiardo.

“Nosotros, de lo que hemos tomado conocimiento objetivo es que él, habiendo firmado el compromiso, el pacto, no ha ido y ha hecho una serie de argumentaciones que queremos conocer a fondo para ver en qué medida procede un pronunciamiento del tribunal. Tenemos que evaluar y ver con mucha seriedad para que la posición del tribunal no sea vista como una interferencia”, aseveró.

Sobre el anuncio de Ricardo Belmont, postulante de Perú Libertario, de retirarse del Pacto Ético y no acudir al debate municipal de este domingo, Bernales manifestó que ningún aspirante al sillón municipal fue obligado a firmar el compromiso, pues se trata de un pacto de honor. “Ahora, si el señor Belmont se retira del pacto ya es problema de él. Voluntario fue que se inscribiera y voluntario es que se retire, ya dependerá del electorado juzgar su conducta”, sentenció.

Consultado por si el Tribunal de Honor puede sugerir que el Pacto Ético sea vinculante y la asistencia a los debates sea obligatoria, expresó que es algo que se debe evaluar una vez termine el proceso y se emita un informe con recomendaciones.