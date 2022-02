Conforme a los criterios de Saber más

El periodista Enrique Chávez, quien fue conductor del programa “Cara a Cara” de TV Perú hasta el último martes, advirtió que la nueva administración del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) está adoptando medidas que recortan la pluralidad de los medios de comunicación del Estado. Agregó que el Ejecutivo busca tener un canal que le haga propaganda.

Desde diferentes instituciones- entre ellas la Defensoría del Pueblo, Transparencia, Proética, el Consejo de la Prensa Peruana y el IPYS- han rechazado su abrupto despido.

— En la edición del lunes de “Cara a cara”, usted brindó un comentario crítico sobre las expresiones que tuvo el presidente Castillo, quien calificó de “chiste” a la prensa. ¿Cree que su despido, que se produjo al día siguiente, tiene relación directa con esta postura?

Es muy interesante el comentario, porque al principio no lo había pensado, ese día un poco que puse el comentario a propósito porque me había enterado que en el noticiero previo [a Cara a cara], la edición central, que yo había co-conducido hasta hace poco, se había dado la orden de último minuto porque sí se hizo la nota que incluía está parte de la prensa como “chiste”. En el tramo final se dio la orden desde la Gerencia de Prensa para quitar esa parte. Varios integrantes de la redacción atestiguaron eso.

Y esta es una hipótesis interesante, porque a mí me han sacado del noticiero, se redujo el tiempo de “Cara a cara” a media hora y me habían devuelto la hora, tras una advertencia que le hizo Rodrigo Salazar, del Consejo de la Prensa Peruana, al presidente del directorio respecto a estos cambios extraños que había en la parrilla [programación] del canal. Que me haya devuelto la hora del programa y a los pocos días me boten, sí pues, llama la atención.

— Usted refirió que hubo una orden para que en los noticieros de TV Perú no se transmitiera la declaración de Castillo respecto a la prensa. ¿Quién dio esa orden? ¿Quién la ejecutó?

Entiendo que fue el gerente de Prensa, Julio Navarro, porque de ninguna manera una orden así hubiera podido venir de quienes manejan el noticiero. Yo he estado varios años en ese noticiero y se manejaba con muchísimo objetividad y equilibrio, así que una autocensura por ese lado me parece sencillamente imposible.

— ¿La decisión la toma Navarro o viene desde Palacio de Gobierno?

Lo que se me ha informado es que es el señor Navarro el que da la orden, no puedo ir más allá, no tengo claro si hubo algún tipo de intervención desde arriba, no sé si es un caso de autocensura o censura como tal directamente. Yo puedo hablar sobre lo que ha sido mi trabajo y sobre ello, me informé directamente con exdirectivos [de TV Perú] que yo era considerado como ingobernable e incómodo. De hecho, salieron muchos videos [en las redes sociales] donde se reclamaba mi despido, me acusaban de ser socarrón, de ser crítico con el presidente [Castillo] y se vinculada el trabajo que hago en “Caretas”, que como cualquier medio de comunicación es crítico donde toca serlo. Y cuando entra el nuevo gobierno, entre quienes visitaron el canal estuvo Franco Pomalaya [integrante del llamado “gabinete” en sombra” del presidente].

— ¿Y para qué fue Pomalaya?

Esto es parte del problema que hay, porque TV Perú depende funcionalmente del Ministerio de Cultura y antes dependía de la PCM. Y cuando el actor político no se quiere meter, no lo hace, pasó en el gobierno de Francisco Sagasti, te diría que fue el mejor ejemplo, no se sintió de ninguna manera una influencia o presencia. Pero cuando asume el señor Bellido la PCM, por esos días sí van funcionarios a ver a quien era el gerente de Prensa en esos momentos, Renzo Mazzei, y también hablaron con Eduardo Guzmán, quien era el presidente del IRTP, porque como te insisto, hay una suerte de dependencia funcional al Ejecutivo, lo cual a mi modo de ver es muy dañino.

— ¿Cómo le comunicaron su despido? ¿Quién lo hizo?

Ayer [martes], yo estaba trabajando desde mi casa la edición impresa de “Caretas” que sale esta semana y Julio Navarro me escribe por WhatsApp, me dice que me necesita ver, y le digo que estaba trabajando en ese momento y si era urgente que fuera. Él insistió, así que acordamos vernos a las 7:30 p.m. en el canal, mi programa era a las 9 p.m. Cuando llegue [al canal], sin más preámbulo me dijo que lo que tenía que hablar no me iba a gustar, lo mismo me dijo cuando me redujeron el sueldo, me señaló que, por presupuesto y cambios en la programación, y no encontraba las palabras, entonces yo le preguntó, ¿me estás despidiendo? Y el señor Navarro dice que no es un despido, sino que están dando por concluida la temporada de “Cara a cara”. Obviamente, me despidió porque yo tengo órdenes de servicio desde hace siete años. Yo recién me he enterado que mi orden de servicio vencía el viernes. Por supuesto, que tomo esto como un despido intempestivo.

— ¿El ingreso de Joseph Dager Alva, exsecretario general de la SUNEDU, a la presidencia del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) marca un punto de quiebre? ¿Por qué?

Definitivamente, mira, ayer en la rápida despedida del programa reconocí que María Luisa Málaga, Hugo Coya y Eduardo Guzmán con sus diferencias y matices fueron presidentes de directorio que sabían perfectamente lo que era la apuesta por la construcción de una televisión pública, y es bajo esos parámetros que yo ingreso al canal hace siete años. Esto claramente cambia con la entrada del señor Dager, quien viene de la Sunedu, no tiene absolutamente ninguna experiencia ni en periodismo ni en medios de comunicación. No maneja conceptos que sí podemos manejar los periodistas sobre la comunicación pública, respecto a la relación que debes tener con el poder.

Y un segundo punto tiene que ver con la entrada de Dager es el despido de Renzo Mazzei o mejor dicho a él se le pide que ponga su cargo a disposición, pero Renzo dice “no” y renuncia ese mismo día, porque cualquier cosa que pase en la pantalla podía ser utilizada en su contra. Días después nombran a Navarro, él era conductor, y venía de ocupar cargos burocráticos en la Sunarp y en el ANA, pero su experiencia periodística es muy corta.

— ¿Julio Navarro Falconí, gerente de prensa de IRTP, reúne el perfil para ese puesto?

En temas funcionales entiendo que sí, porque para ser gerente de Prensa hay algunos requisitos, él está inscrito en Servir, pero yo considero que no tiene la experiencia periodística de ninguna manera. El señor Dager podría haber tenido los requisitos, pero no sabía de medios de comunicación, ahí te das cuenta que los perfiles no necesariamente corresponden con la realidad y el señor Navarro me parece que es un caso similar, él podría haber conducido un noticiero, pero no ha sido reportero, no tenía experiencia periodística de verdad, y yo creo que lo que él quería ser es conductor, sobre todo.

— ¿Y cuál es el rol que Navarro está desempeñando?

[Su rol] se expresa en el cambio de parrilla, el señor Dager responsabilizó directamente a Julio Navarro, porque nos lo dijo a varios conductores que hablamos por separado con él, que esto había sido una propuesta de Navarro. Por ejemplo, los noticieros pasaron a tener un solo conductor, cuando en la televisión tienes duplas en todas partes; también se eliminó completamente la interacción entre los programas; y sobre “Cara a cara” se redujo a media hora con la excusa del toque de queda. Y tú bien sabes que como periodistas trabajamos con o sin toque de queda, es una actividad esencial y tienes todos los permisos [para transitar].

Y se eliminaron algunos espacios como Diálogo Ciudadano, que se transmitía los sábados, también eliminaron un programa de Carla Harada y Nicolás Salazar. El señor Navarro, además, asumió la conducción de los noticieros del fin de semana, cuando tiene a buenos conductores. Un poco la excusa para todos estos cambios fue que se quiere reactivar la señal del 7.3, que es el canal de noticias a deprimiendo de la señal principal. Y estas observaciones se las expresé a Dager.

— ¿Los cambios que se han venido ejecutando en los últimos meses apuntan a una pérdida de la pluralidad?

Definitivamente, cuando tú estás reduciendo espacios de interacción, cuando les dices a los conductores que tengan mucho cuidado con emitir opiniones al aire, definitivamente va por el lado de recortar la pluralidad, es evidente.

— ¿Hay otros ejemplos de esa pérdida de pluralidad? ¿Le pidieron no ser crítico con el gobierno o no invitar a su programa a políticos de la oposición?

No podría responder en positivo en eso, a mí no se me hizo directamente alusiones, habría que ver si con los productores se dio eso, en mi caso lo más directo ha sido el recorte del espacio del programa a la mitad. Y sí, se hizo un pedido a la producción para traer a analistas que no estuvieran en el circuito tradicional de los medios de comunicación, yo resistía mucho en la participación de analistas porque con excepción de un puñado al cual respeto mucho, el hecho es que yo siempre prefería tener a protagonistas de la noticia, que por supuesto muchos son de oposición. Se me dijo que en el Ejecutivo habían considerado una afrenta una entrevista que le realicé a Rafael López Aliaga en noviembre, él pidió el espacio y por supuesto que se lo dimos.

— En esa entrevista a López Aliaga le consultó sobre la moción de vacancia de la congresista Chirinos…

Se habla del proceso de vacancia y también de la marcha por la vacancia y de algo importante, López Aliaga consideró que, si se daba la vacancia, el Congreso debía quedarse, esa fue la pepa, ahora él ha cambiado de opinión y dice que la señora Boluarte debe seguir con la sucesión constitucional. Tengo información de que esa entrevista molestó muchísimo, la presión fue recortarme el espacio y luego despedirme.

— A fines de setiembre, el ministro de Transportes y Comunicación, Juan Silva, criticó que TV Perú golpee al gobierno como “si fuera un canal extraño”. Incluso, refirió que se debían hacer cambios. ¿Esta amenaza se está concretando? ¿El Ejecutivo busca un canal de propaganda?

Yo creo que sí, yo comenté esa intervención del ministro de Transportes y Comunicaciones, y el señor Silva nunca quiso ir al programa, las intenciones están claramente planteadas, no sé si podría vincular esa amenaza de Silva [con lo que está sucediendo], pero lo que resulta clarísimo es que ahora mismo en el canal hay una administración que es funcional [al gobierno] y mucho más permeable a ese tipo de intenciones. La actitud que pude apreciar en la administración de Eduardo Guzmán y Renzo Mazzei es completamente distinta, se nos permitió hablar, desarrollar contenidos y plantear dificultades, nada de eso se ha dado en esta última administración y ello llama la atención.

— ¿El Ejecutivo quiere un canal que le haga propaganda?

Creo que sí, lamentablemente. Y lo lamento por mis compañeros que se fajan todos los días y que han construido esta señal de comunicación pública. El defensor del Pueblo ha adelantado que presentará un proyecto de ley para que el IRTP tenga un grado mayor de autonomía. Lo que podemos ver desde un sector de políticos, es que no entienden lo que es la comunicación pública, y ojo marcaría un contraste con el paso de Mirtha Vásquez, ella desde la PCM quito las manos de lo que podía ser cierta injerencia en los controles del canal. Ahora no sé qué cosa puede ocurrir, no creo que el señor Aníbal Torres tenga muy en claro lo que es la importancia de la comunicación pública.

Y respecto al señor Salas, he visto al ministro de Cultura ingresar al canal. La semana pasada tuvimos una pérdida muy importante que fue la muerte de Robert Malca y luego de que se hiciera el homenaje, justo el ministro estaba ingresando al canal. A diferencia de lo que pasó con [la exministra] Gisela Ortiz, quien nunca visitó el canal y nunca tuvo una reunión con Dager, el señor Salas sí las ha tenido. No sé de qué trataron esas reuniones.

— El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, le ha dado me gusta a una serie de tuits que justifican su despido de TV Perú. Uno de ellos cuestiona las portadas que ha tenido la revista “Caretas”, que usted dirige, en contra del gobierno. ¿Le llamaron la atención por esto?

No, las llamadas de atención siempre han venido por el lado de los trolls, que se produjeron por la línea de la revista, que siempre fue clara en ese lado de considerar a los elementos más radicales de Perú Libre como una amenaza para la democracia, y eso no quiere decir que se considerara a todo el gobierno como una amenaza a la democracia. Sabemos que los gobiernos son monstruos de varias cabezas. Y a pesar de ello, hemos tenido a varios congresistas de Perú Libre en el programa, también a Bellido, Cerrón nunca fue.

— La Gerencia de Prensa del IRTP, a través de un comunicado, indica que no lo despidió, sino que le comunicó que no le iba a renovar una orden de servicio, que vencía a fines de este mes. ¿Cómo es posible que haya estado siete años bajo órdenes de servicio? ¿El mismo Estado es informal?

Es lo mismo que me pregunto, en algún momento, probablemente, en el período de María Luisa Málaga [como presidenta del IRTP], se habló de la posibilidad de poner tener una designación o nombramiento, pero al final no se dio y claro que es informal, porque en todos estos años se está con la incertidumbre de que te pueden sacar, como finalmente me ha pasado, y por supuesto que te vas sin ningún beneficio. Adicional a los programas, yo he estado en incontables transmisiones especiales, he trabajado en la producción del día a día, he hecho reemplazos. Es decir, era un profesional al servicio del canal, pero nunca se me dio este beneficio [estar en planilla].

— ¿Usted evalúa acudir a instancias judiciales para reclamar sus derechos laborales?

Voy a evaluarlo, por un lado aprecio y quiero mucho al canal, yo entré a la televisión ya siendo mayor, he hecho prensa escrita toda la vida, he hecho algo de radio también, pero entré a la televisión rozando los 40 años, para mí fue como una nueva carrera, un nuevo descubrimiento y, por ello, le tengo mucho apreció [al canal], pero voy a evaluar esa posibilidad, porque al final se trata de derechos laborales y prácticamente, me han dejado en la calle de un momento a otro por lo que considero son presiones políticas.

— El CPP e IPYS le han solicitado al presidente Castillo firmar las declaraciones de Chapultepec y de Salta, desde el inicio de su gobierno, pero no ha existido una respuesta. ¿Su despido y otras situaciones que se han dado en los últimos meses, lo llevan a pensar que existe un peligro para la libertad de expresión en el país?

Claramente, todos los presidentes de la República desde Paniagua han firmado la declaración de Chapultepec, Castillo es el único que no lo ha hecho, y esta declaración es bien sencillita en términos de respeto a la libertad de expresión, y esto [la falta de respuesta] te dice lo que está ocurriendo, lamentablemente te confirma lo que sucede en el IRTP y es sumamente preocupante y hay que estar muy alertas de lo que es el manejo de este gobierno con los medios de prensa. El presidente Castillo ni siquiera parece tener en claro el papel que juegan los medios de comunicación en cualquier esquema democrático.

El Consejo de la Prensa Peruana manifestó su preocupación por el manejo de TV Perú desde el IRTP. Agregó que la organización se encuentra en alerta por las “presiones” del gobierno sobre el canal del Estado, entre ellas la no emisión de las declaraciones del presidente Castillo, en las que calificó de “chiste” a la prensa y el despido del periodista Enrique Chávez.

El IPYS, en un pronunciamiento, indicó que observa con preocupación las denuncias hechas por Chávez, porque se “comprobarse, significarían un atentado en contra la pluralidad informativa del canal del Estado, que se debe a la ciudadanía y no al gobierno de turno”.

La Asociación Civil Transparencia y Proética, en un pronunciamiento conjunto, señalaron que el presidente Castillo “juró defender la libertad de prensa”, pero remarcaron que supeditar los contenidos del IRTP “a los fines del gobierno incumplirá dicho compromiso”. “Es urgente que el gobierno adopte medidas para garantizar la integridad de quienes ejercen el periodismo”, agregaron.

La Defensoría del Pueblo refirió que el despido intempestivo de Chávez ratifica la necesidad de asegurar “plena autonomía” al IRTP. A través de Twitter, la institución le recordó al ministro de Cultura y al directorio del IRTP “que todas las plataformas de TV Perú pertenecen al Estado, no al gobierno”.

“Toda medida que atente contra el pluralismo informativo, además de inconstitucional, es ilegal y conlleva responsabilidad administrativa y penal. En línea con lo señalado en el informe defensorial, presentaremos proyecto de ley que asegure plena autonomía del IRTP”, agregó.