Como adelantó El Comercio en su edición digital anoche, Enrique Cornejo anunció este mediodía que postulará a la alcaldía de Lima con el partido Democracia Directa. Esta agrupación conformada por ex fonavistas lo presentó como su precandidato durante una conferencia de prensa.

Actualmente, el ex ministro de Transportes y Comunicaciones en el segundo gobierno de Alan García es uno de los investigados por el Ministerio Público en torno a los sobornos pagados por la compañía brasileña Odebrecht por la adjudicación de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima.

Consultado por este Diario al respecto, Enrique Cornejo aseveró: “Yo no estoy en los temas de corrupción, me quieren involucrar. ¿Quiénes?, mis adversarios políticos, algunos ex compañeros […] No estoy, ni estaré, duermo tranquilo. Pero soy responsable políticamente, porque sí he estado en un ministerio donde hubo, como en otros casos, circunstancias lamentables. Eso no se puede negar”.

En otro momento, afirmó que evitará actos de corrupción. “A mí me ha pasado, siendo ministro de Estado, había una o dos personas que cumplían todos los requisitos legales, profesionales, no tenían antecedentes y estaban robando. No me va a volver a pasar. Voy a mirar con todos los sentidos que tengo y más si puedo”, comentó en otro momento.

Según dijo, promoverá la fiscalización ciudadana, que la contraloría vigile constantemente los contratos y licitaciones, y que la municipalidad aplique el ISO 37001, que es la norma internacional antisoborno. "Salió a fines de año pasado y se aplica en todo el mundo para tratar de filtrar, prevenir y contrarrestar acciones de corrupción de todo tipo", explicó acotando que se fijará bien en su entorno.

Además, de ganar las elecciones, señaló que durante su gestión no habrá sesiones de concejo reservadas o secretas. Adelantó también que las hojas de vida de los precandidatos de su lista serán publicadas en el sitio web del partido por transparencia.

—“Puntos de vista comunes”—

El último lunes, Enrique Cornejo adelantó a este Diario que precisamente estaba dialogando con otra agrupación política considerando que —por los plazos del actual cronograma electoral— su movimiento Contigo Ciudadano no alcanzará a inscribirse para los comicios del próximo 7 de octubre, por lo que seguirá su proceso de cara a próximas contiendas electorales.



De acuerdo a Cornejo, Contigo Ciudadano y Democracia Directa encontraron “muchos puntos de vista comunes” en sus lineamientos. Cabe recordar que la segunda agrupación ha promovido la recolección de firmas para convocar a un referéndum con el objetivo de cambiar artículos de la Constitución Política del Perú referidas al régimen económico y los recursos naturales. Sobre el tema, el precandidato respondió a El Comercio que no se han discutido temas de alcance nacional.

Cornejo estuvo acompañado de Andrés Alcántara, presidente de Democracia Directa, quien postuló a la primera vicepresidencia en los comicios del 2016 en una plancha liderada por el ex gobernador regional de Cajamarca, Gregorio Santos. El precandidato a la Alcaldía de Lima también evitó explayarse sobre ese vínculo y sostuvo que las coincidencias están en la temática municipal.

“No les vamos a dar el gusto a quienes querían vernos fuera de la elección. Sé que ahora hay muchos que están muy nerviosos. Acá estamos y vamos a participar”, manifestó.

En cuanto al financiamiento de su campaña, aseguró que esta será modesta. “Haremos lo que se necesita para hacer conocer nuestras propuestas”, refirió.

—Propuestas—

Durante la conferencia de prensa, Cornejo adelantó algunas propuestas. Por ejemplo, pedirle al Gobierno central que, de acuerdo a las normas de descentralización, le otorgue a la Lima Metropolitana —también con funciones como región— la gestión de los sectores Educación y Salud.



También sostuvo que completará el tramo faltante del Metropolitano en el norte de la ciudad, promoverá que la Caja Metropolitana sea elemento fundamental para apoyar a los emprendedores, establecerá una cláusula anticorrupción en los contratos, gestionará una vía alternativa a la Panamericana Norte en esta zona de la capital y reducirá el tráfico de Lima en 30 minutos en los primeros 100 días. Esto último, entre otras medidas, regulando el tránsito de camiones de carga y buses interprovinciales, encontrando terrenos en el norte, sur y este donde los conductores de camiones puedan descansar y aligerar así el tráfico; y estableciendo que trabajos de logística se realicen de madrugada con el apoyo de la policía.

“Basta de improvisación, basta de ofrecer cosas que luego ni se saben cómo se van a cumplir. Vayamos en serio a esta contienda”, sentenció. “Hagamos de Lima nuestra casa”, dijo también que será el lema de su campaña a propósito del logo de Democracia Directa.

Luis Jiménez, actual regidor de la Municipalidad de Lima, acompañará a Cornejo como precandidato a teniente alcalde.

DATO

El sábado 19 de mayo se realizarán las elecciones internas en Democracia Directa.



RENUNCIA

Eduardo Abusada comunicó el pasado 8 de mayo su renuncia a Democracia Directa al estar disconforme con la inclusión de Cornejo. Era precandidato del partido para la Alcaldía de Miraflores.



El documento fue dirigido a José Quiñones, secretario general que además era el precandidato a Lima de Democracia Directa hasta hace algunos días.