Enrique Cornejo: “No competimos para ser ministro del Interior”

Para la foto de esta entrevista, Enrique Cornejo estrena una bicicleta con la que –dice– hará su campaña para ser alcalde de Lima. Afirma que es momento de que “no se pierda más el tiempo”.

— En la campaña pasada, su intención de voto creció en el tramo final. ¿Cuál será su estrategia ahora?

En primer lugar, esperar que pase el modo fútbol. La gente en este momento está en otra frecuencia. Y mientras tanto afinamos nuestros planes, recorremos la ciudad. La campaña en realidad empezará después del Mundial.

— ¿Cómo se financia su campaña?

Hasta ahora no hemos hecho campaña. Cuando empecemos, todo lo que hagamos va a ser puesto en nuestra web. No vamos a esperar a que la ONPE nos pida cuentas. Y si hacemos una actividad pro fondos, no vamos a inventar nombres. No necesitaremos grandes presupuestos, pero sí lo mínimo.

— ¿Aún propone que los sectores Salud y Educación sean administrados por la municipalidad?

El primero que lo ha propuesto soy yo. Ahora hay varios candidatos que lo están diciendo. Me alegro. Ojalá que tengan convicción de lo que están diciendo.

— ¿Por qué funcionaría?

Por ejemplo, el caso de Moquegua. Quiero que Lima tenga esa capacidad. Quiero pedirlo para que tengamos cursos de educación cívica y educación en valores. Uno de los valores que hay que impulsar es el de la propiedad, para empezar la de mi cuerpo: nadie lo debe tocar.

—Ha habido casos exitosos, pero también fracasos.

No lo miro como una oportunidad de manejarlo burocráticamente. La educación y la salud son los dos instrumentos fundamentales del cambio. Es momento para hacer propuestas serias y sobre todo para no perder más el tiempo. Quien esté en la alcaldía debe tener la capacidad de liderar a los 42 distritos; si no, esto no cambia.

— Existen propuestas parecidas contra la inseguridad. ¿Cómo hará la diferencia?

Algunos candidatos se han equivocado. Esta no es una competencia por ver quién es ministro del Interior. El alcalde tiene que trabajar en coordinación con la policía, el vecindario, Poder Judicial, fiscalía. Lo primero es decisión política y segundo es integración de los serenos. Basta ya que cada sereno trabaje en su distrito.

— Otro problema es el transporte. ¿Qué propone?

Lo más importante es la movilidad. La Costa Verde se ha convertido en una vía alterna y es un nuevo caos. Prioridad número uno: ponerla en valor. Tiene que ser para la gente, como Copacabana en Río de Janeiro. Sobre el transporte: tenemos que tener una red y el primer concepto es la integración. ¿Cómo es posible que cada transporte tenga su tarjeta?

— ¿Autoridad Única de Transporte?

Sí, también un sistema único de recaudo. Esa integración va a tomar buenos años. Prometo avanzar lo más que pueda, sin colores políticos. No voy a cambiar el color a las cosas, ni verde ni azul. Será el color de la ciudad.

— El candidato Juan Carlos Zurek ha pedido que se retire hasta que concluya el Caso Lava Jato.

A cada ataque voy a responder con una propuesta. En el Caso Lava Jato no estoy imputado ni tengo ninguna cuestión que explicar que no sea que era un ministro que hizo una obra importante, que no tuvo un sol de incremento. Yo respondo políticamente. ¿Podrán otros candidatos hacer lo mismo en lo que les imputan?

— Pero la fiscalía continúa la investigación por tráfico de influencias.

Sí, pero en la investigación principal, que es por la coima, no estoy ahí. Ni estaré. Todo está totalmente transparente. Fui a declarar. En cualquier momento supongo que habrá una definición.

— ¿Volvería a decir que está “orgulloso” del metro de Lima, a pesar de que Odebrecht afirmó que se pagaron sobornos?

Muy orgulloso. Lo volvería a hacer. Estar explicando este tema del que nos sentimos orgullosos no es justo. El tiempo y la justicia dirán qué pasó con esa coima.