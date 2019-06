Enrique Cornejo: PJ declara improcedente pedido fiscal de prisión preventiva

Seguirá el proceso en libertad. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios declaró improcedente el pedido fiscal para cambiar la comparecencia con restricciones por prisión preventiva contra Enrique Cornejo, ex ministro de Transportes y Comunicaciones durante el segundo gobierno de Alan García, y otros investigados por el caso Odebrecht.

Durante la audiencia, la fiscal Merly Huamán pidió que se revoque la comparecencia restringida, pero los abogados de los procesados cuestionaron la solicitud al mencionar que ya se había pagado la caución impuesta.

La Fiscalía había solicitado la variación de la comparecencia restringida por prisión preventiva, argumentando que Cornejo no pagó la caución de S/100 mil.

En respuesta, Mateo Castañeda, abogado del ex ministro, afirmó que se le otorgó un plazo adicional de 48 horas para abonar el pago [que vencía hoy] y que éste realizó el sábado pasado.

"Este órgano resuelve declarar improcedente el requerimiento fiscal de la medida de comparecencia con restricciones por la de prisión preventiva formulada contra los investigados Enrique Cornejo, Oswaldo Plasencia, Jorge Menacho y Raúl Torres", indicó el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena.

Luego de la decisión del magistrado, la representante del Ministerio Público solo apeló la decisión a favor de Oswaldo Plascencia, retirando así su pedido de prisión contra Cornejo, Menacho y Torres.

El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, declaró improcedente pedido de prisión preventiva contra Enrique Cornejo y otros. Además, rechazó la prisión preventiva contra Oswaldo Plasencia pues aún Sala debe resolver su apelación.



La fiscal Huamán sostiene que tras revisar el expediente toma conocimiento que Enrique Cornejo y Menacho Pérez y Torres Trujillo, cumplieron con pagar la caución.

Por ello, se desiste de pedir la prisión preventiva contra ellos.



Como se recuerda, en mayo Sánchez Balbuena rechazó también el pedido de la fiscalía de 36 meses de prisión preventiva para Enrique Cornejo y ordenó su liberación, ya que cumplía una medida de detención preliminar.

El magistrado tomó la misma determinación para Oswaldo Plasencia, ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima (AATE); Jorge Luis Menacho, ex secretario del MTC y ex miembro del Comité de Licitación del Tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima; y Raúl Torres Trujillo, ex jefe de Provías Nacional.

La solicitud de la fiscalía se hizo como parte de la investigación del despacho del fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, sobre las normas que permitieron que Odebrecht obtuviera la licitación de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro de Lima.