El ex ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo criticó al Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro, que decidió declarar improcedente su inscripción como candidato a la alcaldía de Lima por Democracia Directa, aduciendo que los comicios internos de este partido fueron convocados por una dirigencia que no está vigente.

“En este caso en particular hay, por lo menos, una tremenda confusión del Jurado Electoral Especial y una trasgresión a su propio mandato”, manifestó.

En diálogo con Radio Programas, Cornejo dijo que el JEE no tiene por qué pronunciarse sobre la dirigencia de Democracia Directa, sino el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Agregó que estos directivos no convocaron a la elección interna, sino el Comité Electoral Nacional (COEN) de la referida agrupación.

Explicó que el COEN fue elegido hasta el 2019 y que así figura en los Registros Públicos.

“La prueba [de que se hizo el debido procedimiento] es que cuando hicimos nuestra elección interna la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no acompañó, si no estuviéramos vigente, no habría ido”, sostuvo.

Enrique Cornejo indicó que disidentes de Democracia Directa- como Luis Luzuriaga Garibotto, uno de sus fundadores- están detrás del pedido para que el JEE Lima Centro no aceptara su postulación.

“Hay muchísimas evidencias en que hay sectores interesados en que yo no participe y no sea alcalde de Lima. Yo les diría: ¿por qué tiene tanto temor? Dejen que la población vote, dejan que la población decida y no hagan tantas triquiñuelas”, expresó.

El ex titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones adelantó que apelará a la decisión del JEE Lima Centro.

“Vamos [a apelar] inmediatamente y estamos seguros que el Jurado Nacional de Elecciones revisará nuestros argumentos y nos dará la razón y continuaremos en carrera”, subrayó.

Enrique Cornejo afronta una investigación preliminar de la fiscalía por los presuntos sobornos que dio la empresa brasileña Odebrecht a ex funcionarios del segundo gobierno de Alan García (2006-2011) por la línea 1 del metro de Lima.