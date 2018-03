Enrique Cornejo niega injerencia en contratación de Edwin Luyo

El ex titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) Enrique Cornejo aseguró que no tuvo ninguna injerencia en la contratación de Edwin Luyo, ex funcionario en prisión preventiva por presuntos actos de corrupción, en el Estado.

Como se informó, ayer en la Comisión Lava Jato, el ex director ejecutivo de Provías Nacional Raúl Torres Trujillo dio a conocer un memorándum en el que Cornejo pide la contratación de Luyo y Mariella Huerta, dos ex funcionarios de la Comisión de Licitación del Tramo II del Metro de Lima. Ambos son vinculados a los sobornos que entregó la constructora Odebrecht a fin de adjudicarse esta obra.

“Debe ser un memorándum que cumple con los requisitos formales para que hagan determinada acción en Provías Nacional. A esas dos personas yo no las conocía hasta antes de ser ministro y, claramente, en el caso del señor Edwin Luyo, él ya ha declarado que llega al ministerio por su cercanía con el señor Jorge Cuba”, afirmó Enrique Cornejo a El Comercio.

En esa línea, el ex ministro refirió que no recordaba ese documento en el que solicita la contratación de Huerta y Luyo y que “habrá que ver quiénes son los que recomiendan esta situación, pero, en todo caso, es para hacer una tarea funcional y no para ‘coimear’”.

“En lo que insisto es que cualquier funcionario que haya entrado durante mi gestión al ministerio es un funcionario que cumplía con los requisitos formales y profesionales para cumplir tareas que corresponden”, expresó Cornejo.

“De ninguna manera que haya un documento en el que se indica que pueden trabajar en tal o cual cosa, o que recomienda su contratación, implica que ellos van a realizar alguna tarea ilegal, esa recomendación es para que hagan un trabajo”, agregó.

Finalmente, Enrique Cornejo ratificó que él no ha participado en ningún hecho ilícito, a diferencia de otros ex funcionarios, y que son ellos los que tienen que responder por sus acciones.

“Mi respuesta es: Cornejo nunca estuvo, no está ni estará involucrado en temas de corrupción ni ilegales. Y, si hay situaciones burocráticas y de trámites que se han hecho, serán explicadas en los respectivos canales correspondientes”, puntualizó.

