Enrique Cornejo niega ser parte de una organización criminal [FOTOS]

El ex ministro de Transportes y Comunicaciones en el segundo gobierno de Alan García, Enrique Cornejo, hizo uso de la palabra este viernes en la audiencia en la que se evaluó el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva, en el marco de la investigación que se le sigue por el Caso Odebrecht.

“Nunca he sido miembro de una organización criminal, no lo soy ahora tampoco”, indicó Cornejo, asegurando que no ha recibido dinero de Odebrecht.

Entre sus alegatos finales antes de la decisión del juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, también manifestó que "probablemente coimeraron a algunos funcionarios, pero a mí no, ni a los que estamos acá”. Indicó, en esa línea, que no se justifica el pedido de prisión preventiva en su contra.

La fiscalía imputa a Enrique Cornejo los presuntos delitos de colusión, lavado de activos y cohecho.

El juez también analizó los pedidos para Oswaldo Plasencia, ex director de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico; Jorge Luis Menacho Pérez, ex miembro del Comité de Licitación del tramo 2 de la línea 1 del metro de Lima, y de Raúl Torres Trujillo, ex director de Provías Nacional. A estos se les sindica el haber cometido colusión y lavado de activos.

Todos son ubicados, además, como parte de una organización criminal que habría liderado el ex mandatario Alan García.

La fiscal Meryl Huamán Altamirano argumentó durante las sesiones que Cornejo, Plasencia, Menacho y Torres estaban en el segundo grupo de la presunta organización criminal y participaron en la modificación de marco legal previo de la obra del metro de Lima para "materializar el pacto colusorio". Esto a través de la emisión de decretos supremos y decretos de urgencia.